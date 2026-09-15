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Хладна сутрин и слънчев следобед

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Хладно в сутрешните часове с минимални температури между 8° и 13°, но предимно слънчево през деня с максимални стойности между 24° и 27°, ще бъде времето до края на седмицата.

В отделни места ще има и изолирани превалявания.

Преди това, тази нощ по-значителна облачност ще има главно над югоизточните райони.

Сутринта в Източна България и на места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 12°, а максималните ще бъдат между 23° и 28°, в София - около 25°, на морския бряг от 24° до 26°. През деня ще бъде предимно слънчево, със следобедни превалявания в югоизточните и планинските райони.

Вятърът ще е слаб до умерен от изток-североизток.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Слаби валежи ще има главно по южното крайбрежие. Вятърът ще е умерен от изток-североизток.

В планините на отделни места, главно в масивите от Югозападна България и в Централна Стара планина ще превали слабо.

По високите части ще духа умерен северен вятър. Максималните температури по най-високите ни върхове ще бъдат от 3° на Мусала, до 8° на Черни връх.

И към времето в Европа. Под влиянието на студен атмосферен фронт, температурите в западните части от континента ще се понижат. Ще бъде облачно с валежи от дъжд, на места в централните части и с гръмотевични бури. Предимно слънчево ще остане в южните и източните райони. Слънчево ще бъде и на Балканите. Повече облаци и на места краткотрайни валежи ще има над южните и източните райони от полуострова.

И у нас, през следващите дни ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места в Източна България, ще има ниска облачност или мъгла, а повече облаци ще има в следобедните часове. Вятърът ще е слаб предимно от изток. Минималните температури ще са между 8° и 13°, а максималните - между 24° и 29°. Предимно слънчево ще бъде и през почивните дни.В следобедните часове главно над планинските райони на места ще превали дъжд. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, а температурите ще останат без съществена промяна.

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