Над 10 млн. евро е бюджетът на ЦИК ца ремонт и поддръжка на машинит за вота

ЦИК залага бюджет от малко над 10 милиона евро за ремонт и поддръжка на машините за гласуване преди предстоящите избори. Очаква се договорът с изпълнителя да бъде подписан до края на следващата седмица.

8 партии и 24 инициативни комитета влизат в надпреварата за президент и вицепрезидент. Крайният срок за регистрация изтече вчера в 17.00 часа.

За сравнение на предходните избори през 2021 година, документи са подали 12 партии, 5 коалиции и 12 инициативни комитета.

Повече от шест години изборните машини не са минавали на профилактика или ремонт. Само една оферта е постъпила в ЦИК след обявяването на обществената поръчка - от фирмата, която традиционно ги поддържа. До 15 октомври всички машини трябва да бъдат в изправност.

Стоянка Балова-Цветкова, говорител на ЦИК: "Имаме около 2000 машини, които изцяло не работят, и освен частите по тях – предимно са принтери и дисплеи, но има и колелца, куфари, капаци на машина – абсолютно искаме до изборния ден да имаме всичките 12 800 машини, да може държавата да разполага с тях и да ги включим в изборния процес."

Кандидатските листи трябва да бъдат регистрирани до 22 септември.

Стоянка Балова-Цветкова, говорител на ЦИК: "Вече имаме регистрирани 4 кандидатски листи, а на 23 септември чрез жребий ЦИК ще определи номерата в бюлетините."

Според предварителните списъци на ГРАО право на глас имат малко над 6 645 000 граждани по постоянен адрес, като окончателните данни ще бъдат обявени в началото на октомври.

Вече са подадени и потвърдени над 6700 заявления за гласуване извън страната, като традиционно най-много са от Великобритания и Северна Ирландия, САЩ, Германия и Турция.

ЦИК и СЕМ подписаха споразумение за предизборната кампания. Наблюдението ще следи за спазването на основните професионални стандарти и принципи, изискванията за обективност, равнопоставеност и баланс.

Габриела Наплатанова, председател на СЕМ: "Да няма реч на омразата и призиви за насилие, за предоставяне на право на отговор и за опазване на доброто име на кандидатите, които участват в предизборната надпревара. Също така е важно да бъде обозначено платеното агитационно съдържание." Георги Хорозов, председател на ЦИК: "Санкциите както са определени от закона дават възможност на ЦИТК да съобрази размера на санкцията с тежестта на нарушението. кат оразбира се по повод на тез исанкции разчитаме на СЕМ."

Две организации са се регистрирали за участие като наблюдатели на изборите - една международна и една българска.



