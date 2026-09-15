БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Датата 15 септември не е...
Чете се за: 01:32 мин.
Нова учебна година: 2322 училища отварят врати за над 700...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2026

Над 10 млн. евро е бюджетът на ЦИК ца ремонт и поддръжка на машинит за вота

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
Запази

ЦИК и СЕМ подписаха споразумение за предизборната кампания

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

ЦИК залага бюджет от малко над 10 милиона евро за ремонт и поддръжка на машините за гласуване преди предстоящите избори. Очаква се договорът с изпълнителя да бъде подписан до края на следващата седмица.

8 партии и 24 инициативни комитета влизат в надпреварата за президент и вицепрезидент. Крайният срок за регистрация изтече вчера в 17.00 часа.

За сравнение на предходните избори през 2021 година, документи са подали 12 партии, 5 коалиции и 12 инициативни комитета.

Повече от шест години изборните машини не са минавали на профилактика или ремонт. Само една оферта е постъпила в ЦИК след обявяването на обществената поръчка - от фирмата, която традиционно ги поддържа. До 15 октомври всички машини трябва да бъдат в изправност.

Стоянка Балова-Цветкова, говорител на ЦИК: "Имаме около 2000 машини, които изцяло не работят, и освен частите по тях – предимно са принтери и дисплеи, но има и колелца, куфари, капаци на машина – абсолютно искаме до изборния ден да имаме всичките 12 800 машини, да може държавата да разполага с тях и да ги включим в изборния процес."

Кандидатските листи трябва да бъдат регистрирани до 22 септември.

Стоянка Балова-Цветкова, говорител на ЦИК: "Вече имаме регистрирани 4 кандидатски листи, а на 23 септември чрез жребий ЦИК ще определи номерата в бюлетините."

Според предварителните списъци на ГРАО право на глас имат малко над 6 645 000 граждани по постоянен адрес, като окончателните данни ще бъдат обявени в началото на октомври.

Вече са подадени и потвърдени над 6700 заявления за гласуване извън страната, като традиционно най-много са от Великобритания и Северна Ирландия, САЩ, Германия и Турция.

ЦИК и СЕМ подписаха споразумение за предизборната кампания. Наблюдението ще следи за спазването на основните професионални стандарти и принципи, изискванията за обективност, равнопоставеност и баланс.

Габриела Наплатанова, председател на СЕМ: "Да няма реч на омразата и призиви за насилие, за предоставяне на право на отговор и за опазване на доброто име на кандидатите, които участват в предизборната надпревара. Също така е важно да бъде обозначено платеното агитационно съдържание."

Георги Хорозов, председател на ЦИК: "Санкциите както са определени от закона дават възможност на ЦИТК да съобрази размера на санкцията с тежестта на нарушението. кат оразбира се по повод на тез исанкции разчитаме на СЕМ."

Две организации са се регистрирали за участие като наблюдатели на изборите - една международна и една българска.

#подписване на споразумение #ремонт на машини #цик #СЕМ #бюджет

Водещи новини

Здравей, училище: 55 000 първокласници прекрачиха училищния праг
Здравей, училище: 55 000 първокласници прекрачиха училищния праг
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
"Референдум": Над 70% одобряват забраната на социални мрежи за деца "Референдум": Над 70% одобряват забраната на социални мрежи за деца
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Повече пари за децата и семействата в следващия бюджет, заяви финансовият министър Повече пари за децата и семействата в следващия бюджет, заяви финансовият министър
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
План за ускорено изграждане на инфраструктурата: Мерки на властта за по-бързо строителство и по-високо качество План за ускорено изграждане на инфраструктурата: Мерки на властта за по-бързо строителство и по-високо качество
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Хибридни атаки срещу ЕС: Общото между нападенията в страните членки
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Саботаж парализира железопътния транспорт в Нидерландия
Чете се за: 02:32 мин.
По света
"Винаги (не) ми дават касова бележка": НАП провери...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
След 4 златни и 1 бронзов медал - българските плувци гледат към...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ