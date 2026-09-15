Втори протест срещу кабинета "Радев" в триъгълника на властта (СНИМКИ)

След 130 дни на управление втори протест срещу кабинета Радев.

Организатори са активистът Манол Глишев и гражданското сдружение БОЕЦ.

Протестът започна преди час пред МС.

Организаторите настояват за оставка на правителството и посочват като основни мотиви бюджетния дефицит, поемането на нов външен дълг, продължаващата корупция, липсата на достатъчно действия срещу организираната престъпност и зачестяващото, по думите им, безнаказано младежко насилие.

Сред критиките им е и политиката на кабинета спрямо Русия. Според организаторите правителството води политика на "опасна руска зависимост", която застрашава националната сигурност и влошава отношенията на България с партньорите ѝ от Европейския съюз.