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Втори протест срещу кабинета "Радев" в триъгълника на властта (СНИМКИ)

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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След 130 дни на управление втори протест срещу кабинета Радев.

Организатори са активистът Манол Глишев и гражданското сдружение БОЕЦ.

Протестът започна преди час пред МС.

Организаторите настояват за оставка на правителството и посочват като основни мотиви бюджетния дефицит, поемането на нов външен дълг, продължаващата корупция, липсата на достатъчно действия срещу организираната престъпност и зачестяващото, по думите им, безнаказано младежко насилие.

Сред критиките им е и политиката на кабинета спрямо Русия. Според организаторите правителството води политика на "опасна руска зависимост", която застрашава националната сигурност и влошава отношенията на България с партньорите ѝ от Европейския съюз.

Любомир: "Трябва да сме си твърди в позицията с нашите партньори от ЕС, НАТО и т.н. - това е едно от нещата, които не са ОК според мен. Другото което е липсата на всякакви мерки от страна на правителството за регулиране на цените на горивата."

Сами Манашви: "Обясняваше се как ще се направят много неща, нищо не е направено. Цените скочиха адски много от началото на годината до сега, ама адски много."

Мартина: "Изключително много се раздуха разходите за пореден път, но за хората не виждам да има нещо като подобрения."

Вижте още в прякото включване на Виктор Борисов

#втори протест #кабинетът Радев #Триъгълника на властта

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