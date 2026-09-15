Втори протест срещу кабинета "Радев" в триъгълника на властта (СНИМКИ)

След 130 дни на управление втори протест срещу кабинета Радев.
Организатори са активистът Манол Глишев и гражданското сдружение БОЕЦ.
Протестът започна преди час пред МС.
Организаторите настояват за оставка на правителството и посочват като основни мотиви бюджетния дефицит, поемането на нов външен дълг, продължаващата корупция, липсата на достатъчно действия срещу организираната престъпност и зачестяващото, по думите им, безнаказано младежко насилие.
Сред критиките им е и политиката на кабинета спрямо Русия. Според организаторите правителството води политика на "опасна руска зависимост", която застрашава националната сигурност и влошава отношенията на България с партньорите ѝ от Европейския съюз.
Любомир: "Трябва да сме си твърди в позицията с нашите партньори от ЕС, НАТО и т.н. - това е едно от нещата, които не са ОК според мен. Другото което е липсата на всякакви мерки от страна на правителството за регулиране на цените на горивата."
Сами Манашви: "Обясняваше се как ще се направят много неща, нищо не е направено. Цените скочиха адски много от началото на годината до сега, ама адски много."
Мартина: "Изключително много се раздуха разходите за пореден път, но за хората не виждам да има нещо като подобрения."
Вижте още в прякото включване на Виктор Борисов