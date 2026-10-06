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УМБАЛ - Бургас със спешен призив: Нужни са кръводарители с редки групи

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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умбал бургас спешен призив нужни кръводарители редките групи
Снимка: БНТ
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УМБАЛ - Бургас отправя спешен призив към кръводарители с кръвни групи B (отрицателна) и 0 (отрицателна). В момента няколко пациенти, настанени в различни лечебни заведения в Бургас, се нуждаят от кръв от тези редки групи след претърпян инцидент и операция. Всеки, който отговаря на условията, може да дари кръв за тях от утре сутринта.

Работното време на Отделението по трансфузионна хематология с дарители е от 7.30 до 14.00 часа.

Кръв може да дари всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, с тегло над 50 кг, който не е приемал медикаменти през последните 48 часа и за когото лекар прецени, че кръводаряването е безопасно.

Кръводаряването отнема сравнително малко време, а с едно даряване можете реално да помогнете на човек, който в този момент се нуждае от лечение.

#спешен призив #редки групи #УМБАЛ БУРГАС #кръводарители

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