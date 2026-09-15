Хибридни атаки срещу ЕС: Общото между нападенията в страните членки

Европейският парламент гласува за създаване на централизиран орган на Европейския съюз за противодействие на хибридните атаки и дезинформацията. Това е една от препоръките в доклад на специална парламентарна комисия относно Европейския щит за демокрацията.

Документът беше одобрен днес с мнозинство от евродепутатите. Новата структура ще се казва Европейски център за демократична устойчивост, ще има ясен мандат и предвижда координирани действия и споделяне на разузнавателна информация между страните членки.

Хибридните атаки имат обща черта - организирани са от руските тайни служби. Това заяви пред "По свет аи у нас" зам.-председателят на Комисията по сигурност и отбрана - евродепутатът от Литва Раса Юкнявичиене. В доклада си, представен пред ЕП, тя подчерта, че те са предназначени да изглеждат като случайни инциденти, но всъщност представляват координирани действия, основани на разузнавателна информация. Затова от решаващо значение страните членки да реагират бързо и координирано, за да защитят не само територията си, но и демокрацията си.



Независимо дали са саботажи срещу критична инфраструктура, инциденти в оръжейни заводи и складове, дезинформация или намеса в избори, зад тях стоят руските тайни служби. Това е общото между хибридните атаки срещу страните членки от ЕС.

Раса Юкнявичиене, зам.-председател на Комисията по сигурност и отбрана в ЕП: "Но разбира се, те се целят в слабите места. Главното за тях е подкрепата за Украйна и затова беше засегната свързаната с това инфраструктура в България. В Румъния и Молдова е по същия начин. Целта им е да убедят хората във вашите държави, че не трябва да подкрепят Украйна."

Това не е конвенционална война, затова е важно да си отговорим честно готови ли сме да действаме и как ще го направим, смята евродепутатът от Литва Раса Юкнявичиене.

Раса Юкнявичиене, зам.-председател на Комисията по сигурност и отбрана в ЕП: "Преди политиката, аз бях лекар. Затова знам колко е важно да се назначи правилното лечение, но за целта е необходима правилната диагноза."

Някои диагнози вече са направени - това е война, която не прилича на война. Основните бойни полета са външни вмешателства и манипулиране на информация, нападения по инфраструктура в енергетиката, транспорта и комуникациите, киберсигурността. Но нито една страна не може да се справи сама.

Раса Юкнявичиене, зам.-председател на Комисията по сигурност и отбрана в ЕП: "Единственият начин да спрем Русия е да помогнем на Украйна да спечели тази война. Политиката ни на възпиране не е достатъчна. Санкции - да, те са много добър инструмент, но трябва да проследяваме как работят. Важно е и единството на страните членки. Изненадана съм колко дълго продължава процесът по одобрението на пакетите със санкции и как някои държави смятат, че туризъм от Русия е по-важен от нашата сигурност, имам предвид визите за руски туристи. Това наистина е опасно".

Според зам.-председателя на Комисията по отбрана и сигурност в ЕП Източният фланг на НАТО се нуждае от повече, защото е атакуван по всички възможни начини.