Двама моряци са в неизвестност след като танкер експлоадира в Ормузкия проток

Петролът поскъпна с 2% след спирането на важен саудитски нефтопровод
Петролен танкер експлодира след удар в мина в Ормузкия проток. Двама моряци са в неизвесност. Иран и Съединените щати имат различни версии за причините.
Според Техеран, танкерът „ Ел Гая“ се е движел по южния маршрут, миниран от Иран.
Американското командване твърди, че корабът, плаващ под панамски флаг, е бил ударен от ирански дрон за втори път от миналия месец.
Петролът поскъпна с над 2% след спирането на важен саудитски нефтопровод, след като съоръжението беше поразено с дрон от Ирак.
Заради опасения за доставките, основният за Европа сорт "Брент" наближи 108 долара за барел.