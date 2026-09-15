Двама моряци са в неизвестност след като танкер експлоадира в Ормузкия проток

Петролен танкер експлодира след удар в мина в Ормузкия проток. Двама моряци са в неизвесност. Иран и Съединените щати имат различни версии за причините.

Според Техеран, танкерът „ Ел Гая“ се е движел по южния маршрут, миниран от Иран.

Американското командване твърди, че корабът, плаващ под панамски флаг, е бил ударен от ирански дрон за втори път от миналия месец.

Петролът поскъпна с над 2% след спирането на важен саудитски нефтопровод, след като съоръжението беше поразено с дрон от Ирак.

Заради опасения за доставките, основният за Европа сорт "Брент" наближи 108 долара за барел.