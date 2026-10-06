Голямо подземно находище на сладка вода беше открито край Венеция

Голямо находище на сладка вода беше открито в дълбоки водоносни геоложки пластове край Венеция. Според данни на италианския консорциум за управление на водите Consorzio di Bonifica Adige Euganeo находището се простира на площ между 25 000 и 30 000 хектара – приблизително колкото площта на езерото Гарда.

Ръководителят на проекта Лоренцо Фризон определя находището като своеобразно „подземно езеро“ със сладка вода. Според него водата се намира в дълбоки водоносни пластове, представляващи вид подземна „гъба“ от глина и тиня.

За разлика от по-плитките подземни води в района, новооткритото находище изглежда е сравнително слабо засегнато от навлизането на солена вода. Засоляването на крайбрежните води се засилва, наред с други причини, поради навлизането на морска вода в речните системи при по-малък речен отток.

Изследователите посочват, че плитките подпочвени води вече са силно засолени. На дълбочина седем метра концентрацията на сол достига 14 грама на литър. За сравнение, морската вода съдържа средно около 35 грама сол на литър. Въпреки по-ниската концентрация засолената вода може да причини сериозни щети на земеделските култури, съобщава вестник „Кронен цайтунг“.

Откритието е направено в рамките на европейския изследователски проект SWAMrisk, в който участват и хърватски учени. Проектът изследва въздействието на климатичните промени върху крайбрежните подземни води в Адриатическия регион, както и възможностите за ограничаване на риска от суша и навлизане на солена вода.

Все още не е установено какъв е действителният обем на водата в находището и в каква степен тя може да бъде използвана.

Откритието предизвика положителни реакции в района на Венеция. Политикът в Регионалния съвет на Венето Матео Балдан го определи като значимо и каза, че находището може да осигури допълнителна възможност за справяне с бъдещи водни кризи, включително в селското стопанство.

По думите му обаче е необходимо да бъдат проведени допълнителни изследвания, за да се установи дали ресурсът може да бъде използван по начин, който да не нарушава хидрогеоложкото равновесие в района, пише изданието.