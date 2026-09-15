БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със...
Чете се за: 01:07 мин.
Студен душ през октомври за жители на кв....
Чете се за: 02:07 мин.
Канада приветства идеята за асоциирано членство в ЕС
Чете се за: 04:10 мин.
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на...
Чете се за: 01:37 мин.
Премиерът Радев към олимпийците: Бъдете все така златни,...
Чете се за: 05:32 мин.
Премиерът Радев: България е в центъра на политическия...
Чете се за: 03:15 мин.
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен...
Чете се за: 09:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Цените на горивата в Европа: Протести във Франция, рекордно поскъпване в Германия и Белгия

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Европа
Запази
Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Цените на горивата в Германия и Белгия достигнаха рекордно високи нива. Нидерландия остава една от държавите с най-скъпи горива в Европейския съюз — цените там са с близо 20–29% над средните за общността. Рязкото поскъпване на дизела и бензина във Франция доведе до протести. Основната причина за скока в Европа е продължаващата военна ескалация в Близкия изток.

Десетки френски рибари блокираха петролно депо близо до Марсилия, в знак на протест срещу покачващите се цени на горивата и влошаващите се условия на труд. Протестиращите разгънаха транспаранти с надписи: „Европа ни убива“, „ЕС потапя лодките ни, а Париж стои безучастно и наблюдава.“


В момента цената на литър бензин във Франция варира между 2 евро и 10 цента и 2 евро и 13 цента. Дизелът е още по-скъп и достига до 2 евро и 30 цента за литър.

Маню Либерти, Регионален комитет по рибарство на Окситания: „Трябва да намалим бюрокрацията и да облекчим регулаторните ограничения. Трябва да се справим с краткосрочни проблеми като дизеловата криза, както и с фундаментален проблем като глобалното затопляне.“

Цените на бензина на германските бензиностанции белязаха нов исторически връх. Средната дневна цена за литър достигна 2,27 евро.

Цената на дизела също продължи да се покачва, тя достигна 2,40 евро за литър.

Александър фон Герсдорф, говорител на Германската асоциация за горива и енергетика: „Дори ако се постигне край на конфликта ще са необходими месеци – чак до 2027 –ма – за да се успокои пазарът отново и да видим цени, каквито имахме за последен път през февруари 2026 – та година.“

Същата тенденция се наблюдава и в Белгия. Цената на дизела там отново се доближава до рекордни нива. Същото важи и за цената на мазута за отопление.

„Имам три коли. Всяка седмица изготвям план за всяка от тях. Онзи ден използвах 60 литра, което ми струваше 150 евро - доста голяма сума. Като си помисля, че преди пет или шест месеца зареждах за 100 евро. Наистина промяната е голяма.“

Що се отнася до дизела, цените В Белгия сега се доближават до рекордно високите си нива, достигнати през април миналата година: 2 евро и 48 цента за литър.

#войната в Близкия изток #цени #горива

Последвайте ни

ТОП 24

Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
1
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
Над 12 трилиона тона лед от Гренландия и Антарктида се стопиха в рамките на 47 години
2
Над 12 трилиона тона лед от Гренландия и Антарктида се стопиха в...
България затвърди мястото си в световната ранглиста след успеха над лидера Полша
3
България затвърди мястото си в световната ранглиста след успеха над...
Бленджини: Много труден, много тежък мач за нас
4
Бленджини: Много труден, много тежък мач за нас
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен Йорданов за случая "Петрохан"?
5
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен Йорданов...
Димитър Иванов е назначен за председател на Държавната агенция за бежанците
6
Димитър Иванов е назначен за председател на Държавната агенция за...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
2
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
3
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
4
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
6
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...

Още от: По света

Предложение: без социални мрежи за деца под 13 години в Евросъюза
Предложение: без социални мрежи за деца под 13 години в Евросъюза
Трима задържани у нас при акция на Европрокуратурата срещу ДДС измама за 15,7 млн. евро Трима задържани у нас при акция на Европрокуратурата срещу ДДС измама за 15,7 млн. евро
Чете се за: 02:15 мин.
Топенето на ледниците отслабило хималайски склон, срутил се в Непал Топенето на ледниците отслабило хималайски склон, срутил се в Непал
Чете се за: 05:32 мин.
Канада приветства идеята за асоциирано членство в ЕС Канада приветства идеята за асоциирано членство в ЕС
Чете се за: 04:10 мин.
Сирени за въздушна тревога в Източна Полша, вдигнати са изтребители, затворени са две летища Сирени за въздушна тревога в Източна Полша, вдигнати са изтребители, затворени са две летища
Чете се за: 02:10 мин.
Гърция и България създават общ културен маршрут, посветен на виното Гърция и България създават общ културен маршрут, посветен на виното
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Скъпите горива: Опозицията поиска спешни мерки, властта обеща антикризисен пакет до края на седмицата (ОБЗОР)
Скъпите горива: Опозицията поиска спешни мерки, властта обеща...
Чете се за: 04:22 мин.
Политика
От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със случая "Петрохан" още през 2025 г. От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със случая "Петрохан" още през 2025 г.
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Омбудсманът сезира министъра на енергетиката – хиляди домакинства с дни и седмици са без топла вода Омбудсманът сезира министъра на енергетиката – хиляди домакинства с дни и седмици са без топла вода
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Над 3 грама фентанил откри полицията в пловдивския квартал...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Канада приветства идеята за асоциирано членство в ЕС
Чете се за: 04:10 мин.
По света
София празнува - тържествен водосвет, отличия за заслужили личности...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ