Цените на горивата в Европа: Протести във Франция, рекордно поскъпване в Германия и Белгия

Цените на горивата в Германия и Белгия достигнаха рекордно високи нива. Нидерландия остава една от държавите с най-скъпи горива в Европейския съюз — цените там са с близо 20–29% над средните за общността. Рязкото поскъпване на дизела и бензина във Франция доведе до протести. Основната причина за скока в Европа е продължаващата военна ескалация в Близкия изток.

Десетки френски рибари блокираха петролно депо близо до Марсилия, в знак на протест срещу покачващите се цени на горивата и влошаващите се условия на труд. Протестиращите разгънаха транспаранти с надписи: „Европа ни убива“, „ЕС потапя лодките ни, а Париж стои безучастно и наблюдава.“



В момента цената на литър бензин във Франция варира между 2 евро и 10 цента и 2 евро и 13 цента. Дизелът е още по-скъп и достига до 2 евро и 30 цента за литър.

Маню Либерти, Регионален комитет по рибарство на Окситания: „Трябва да намалим бюрокрацията и да облекчим регулаторните ограничения. Трябва да се справим с краткосрочни проблеми като дизеловата криза, както и с фундаментален проблем като глобалното затопляне.“

Цените на бензина на германските бензиностанции белязаха нов исторически връх. Средната дневна цена за литър достигна 2,27 евро.

Цената на дизела също продължи да се покачва, тя достигна 2,40 евро за литър.

Александър фон Герсдорф, говорител на Германската асоциация за горива и енергетика: „Дори ако се постигне край на конфликта ще са необходими месеци – чак до 2027 –ма – за да се успокои пазарът отново и да видим цени, каквито имахме за последен път през февруари 2026 – та година.“

Същата тенденция се наблюдава и в Белгия. Цената на дизела там отново се доближава до рекордни нива. Същото важи и за цената на мазута за отопление.

„Имам три коли. Всяка седмица изготвям план за всяка от тях. Онзи ден използвах 60 литра, което ми струваше 150 евро - доста голяма сума. Като си помисля, че преди пет или шест месеца зареждах за 100 евро. Наистина промяната е голяма.“

Що се отнася до дизела, цените В Белгия сега се доближават до рекордно високите си нива, достигнати през април миналата година: 2 евро и 48 цента за литър.