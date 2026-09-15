Ивайло Петков: Излизаме на 100 процента на четвъртфиналите с Левски

Ивайло Петков смята, че Арда ще излезе с най-доброто на старта на Купата на лигата. Жребият отреди на тима от Кърджали да срещне Левски на четвъртфиналите на 6 февруари, а спортният директор сподели, че приемат сериозно турнира.

Петков допълни, че „небесно-сините“ бе лаконичен пред журналистите.

"Шампионът на България, но това отреди жребият. Излизаме и играем. Ние ще излезем на 100 процента с всички налични играчи по това време. Приемаме на сериозно турнира. Победа над Левски ще е успех. Ако победим продължаваме напред в турнира, ако загубим, отпадаме - това е накратко", каза Петков