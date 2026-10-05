Италия победи Турция и излезе на второ място

Италия постигна втора победа над Турция в група 1 на Лига „А“ в Лигата на нациите. „Адзурите“ се наложиха с 3:1 на „Ренато Дал'Ара“ в Болоня и се изкачиха на второто място, изпреварвайки Белгия.

Джанлука Скамака даде преднина на домакините в 26-ата минута, а след почивката Арал Симсир изравни за Турция. Италия обаче бързо си върна преднината чрез Рикардо Калафиори в 64-ата минута, а Франческо Пио Еспозито сложи точка на спора с трети гол в 88-ата минута.

Домакините започнаха по-активно, но Турция също създаде няколко опасни положения. Скамака първоначално вкара гол, който не беше зачетен заради засада, но само три минути по-късно се разписа редовно след центриране на Джовани Ди Лоренцо.

След почивката гостите вдигнаха оборотите и в 61-ата минута стигнаха до изравняване. Зеки Челик проби отдясно и намери Арал Симсир, който не сгреши за 1:1.

Италия реагира веднага и само три минути по-късно Калафиори засече с глава корнер на Николо Барела за 2:1. В края Турция рискуваше повече, но именно домакините стигнаха до още един гол. Резервата Франческо Пио Еспозито довкара топката след удар на Алесандро Романо и оформи крайното 3:1.

След успеха Италия вече има 7 точки и заема второто място в групата. Франция е лидер с 10, Белгия е трета с 6, а Турция остава на дъното без актив и с голова разлика 2:11. В последните два кръга през ноември Италия ще приеме Франция и ще гостува на Белгия. Турция пък ще играе у дома срещу Белгия и като гост на Франция.