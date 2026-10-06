България гостува на Люксембург в търсене на успех в Лигата на нациите

България гостува на Люксембург в четвъртия си мач от Лигата на нациите. Срещата започва в 21:45 часа. Треньорската рокада при "лъвовете" не промени нищо и очакванията са, че агонията на националния отбор ще продължи и при гостуването на Люксембург. Българите са на последно място само с една точка, докато домакините имат две повече. Затова предстоящият директен сблъсък придобива ключово значение – въпрос на оцеляване в тази група.

Кампанията на България в Лигата на нациите се развива изключително трудно. Домакинската загуба от Люксембург с 1:2 при равностойна игра нанесе сериозен удар по отбора. Във втория кръг "лъвовете" не успяха да пречупят Естония у дома – 0:0, а в третия отстъпиха без особени аргументи при гостуването си на Исландия – 0:3.

България пътува до Рейкявик след оставката на Александър Димитров като селекционер, а временно неговите функции изпълнява Атанас Рибарски.

Срещу Исландия "лъвовете" изглеждаха прилично през първото полувреме. След допуснатия гол малко преди почивката обаче отборът рязко загуби темпо и в крайна сметка не успя да избегне тежкото поражение.

На резултатите на България сериозно се отразява и тежката кадрова ситуация. Още преди мачовете тимът остана без Ивайло Чочев, Филип Кръстев и Кирил Десподов, който има 15 гола за националния отбор.

Преди гостуването в Люксембург проблемите се увеличиха още повече – наказания ще изтърпят Димитър Велковски и Лукас Петков. Левият защитник Велковски беше сред лидерите на отбора по точни дълги подавания и успешни отнемания на топката, а отсъствието на Петков лишава България от още една опция по фланга и при бързите атаки. Отделно, лагерът бе напуснат по лични причини и от Марин Петков.

Съвсем малко оптимизъм идва от факта, че и домакините имат сериозни проблеми със състава. Капитанът Лоран Янс е извън строя, контузени са Сеид Корач и Данел Синани, а участието на Леандро Барейро остава под въпрос.