БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Датата 15 септември не е...
Чете се за: 01:32 мин.
Нова учебна година: 2322 училища отварят врати за над 700...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Добрин Гьонов: Подготовката за Купата на елита отне повече от осем седмици

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

За всички останали шест отбора от Първа лига са предвидени солидарни плащания в размер на 13 000 евро на всеки, уточни заместник-изпълнителният директор на БФС за новия турнир.

Добрин Гьонов: Подготовката за Купата на елита отне повече от осем седмици
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Добрин Гьонов даде повече подробности за организирането на най-новия футболен турнир в България – Купата на елита. Заместник-изпълнителният директор към БФС уточни, че за подготовката на надпреварата са отнели повече от осем седмици.

Гьонов коментира и жребия, като не пропусна да коментира и защо се е стигнало до създаването.

За всички останали шест отбора от Първа лига са предвидени солидарни плащания в размер на 13 000 евро на всеки. Тази сума може да се увеличи, ако при крайното салдо след покриване на разходите, има излишък", започна той.

Осемте отбора бяха разпределени в четири двойки на базата на посещаемостта на мачовете им от миналата година, като тези с повече публика получиха домакинско предимство. Левски и ЦСКА ще изиграят своите четвъртфинали през февруари – евентуално на 6-и и 7-и", каза още един от ръководителите на футболната ни централа.

Подготовката на турнира отне повече от осем месеца заедно с клубовете и бяха проведени редица срещи, както и онлайн-дискусии. Идеята ни е да има повече оспорвани мачове между водещите клубове. Ще се играе на директна елиминация и това ще вдигне нивото, а видяхме, че отборите ни се представят добре в Европа тази година. Също така за отборите ще има нови приходи, а за другите – солидарни плащания“, сподели Гьонов, като допълни, че за следващото издание на турнира ще участват първите осем отбора от сезон 2026/27.

Свързани статии:

Валентин Илиев приветства новия турнир: По-добре такива мачове, отколкото контроли
Валентин Илиев приветства новия турнир: По-добре такива мачове, отколкото контроли
Спортният директор на ЦСКА очаква сериозен подход към Купата на...
Чете се за: 02:42 мин.
Купата на Елита стартира с "червено“ дерби: ЦСКА срещу ЦСКА 1948 още на четвъртфиналите
Купата на Елита стартира с "червено“ дерби: ЦСКА срещу ЦСКА 1948 още на четвъртфиналите
Левски ще срещне Арда, Черно море приема Локомотив Пловдив, а двата...
Чете се за: 02:47 мин.
#Купата на Елита 2026 #Добрин Гьонов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Месар беше осъден в Ирак за продажбата на свинско месо, което представял като говеждо
1
Месар беше осъден в Ирак за продажбата на свинско месо, което...
Кирил Борисов: Няма нито едно доказателство за външна намеса при трагедията в Петрохан и Околчица
2
Кирил Борисов: Няма нито едно доказателство за външна намеса при...
Пожарът в склада на "ЕМКО" край Горни Върпища е окончателно потушен
3
Пожарът в склада на "ЕМКО" край Горни Върпища е...
Радев за "Петрохан: Как НПО, свързано с педофилия, се е радвало на финансова и политическа подкрепа?
4
Радев за "Петрохан: Как НПО, свързано с педофилия, се е...
Божидар Божанов, ДБ: Прокуратурата не отговори защо е дала пресконференция преди да са готови всички експертизи по случая "Петрохан"
5
Божидар Божанов, ДБ: Прокуратурата не отговори защо е дала...
Хладно и по-често облачно време на първия учебен ден
6
Хладно и по-често облачно време на първия учебен ден

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
5
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Футбол

Хауърд Уеб разкри какво е попречило за съдисййката грешка в дербито на Манчестър
Хауърд Уеб разкри какво е попречило за съдисййката грешка в дербито на Манчестър
Тежък крах за Роналдо и Ал Насър в Азиатската шампионска лига Тежък крах за Роналдо и Ал Насър в Азиатската шампионска лига
Чете се за: 00:37 мин.
Илиян Филипов: Ще се борим да спечелим Купата на елита Илиян Филипов: Ще се борим да спечелим Купата на елита
Чете се за: 01:25 мин.
Ивайло Петков: Излизаме на 100 процента на четвъртфиналите с Левски Ивайло Петков: Излизаме на 100 процента на четвъртфиналите с Левски
Чете се за: 00:47 мин.
Ланс остана без треньор Ланс остана без треньор
Чете се за: 01:55 мин.
Валентин Илиев приветства новия турнир: По-добре такива мачове, отколкото контроли Валентин Илиев приветства новия турнир: По-добре такива мачове, отколкото контроли
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Здравей, училище: 55 000 първокласници прекрачиха училищния праг
Здравей, училище: 55 000 първокласници прекрачиха училищния праг
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
"Референдум": Над 70% одобряват забраната на социални мрежи за деца "Референдум": Над 70% одобряват забраната на социални мрежи за деца
Чете се за: 07:50 мин.
У нас
Повече пари за децата и семействата в следващия бюджет, заяви финансовият министър Повече пари за децата и семействата в следващия бюджет, заяви финансовият министър
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Втори протест срещу кабинета "Радев" в триъгълника на властта (СНИМКИ) Втори протест срещу кабинета "Радев" в триъгълника на властта (СНИМКИ)
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
План за ускорено изграждане на инфраструктурата: Мерки на властта...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Хибридни атаки срещу ЕС: Общото между нападенията в страните членки
Чете се за: 03:45 мин.
По света
"Винаги (не) ми дават касова бележка": НАП провери...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен представя приоритетите на ЕС за следващата година
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ