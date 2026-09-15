Добрин Гьонов: Подготовката за Купата на елита отне повече от осем седмици

Добрин Гьонов даде повече подробности за организирането на най-новия футболен турнир в България – Купата на елита. Заместник-изпълнителният директор към БФС уточни, че за подготовката на надпреварата са отнели повече от осем седмици.

Гьонов коментира и жребия, като не пропусна да коментира и защо се е стигнало до създаването.

„За всички останали шест отбора от Първа лига са предвидени солидарни плащания в размер на 13 000 евро на всеки. Тази сума може да се увеличи, ако при крайното салдо след покриване на разходите, има излишък", започна той.

„Осемте отбора бяха разпределени в четири двойки на базата на посещаемостта на мачовете им от миналата година, като тези с повече публика получиха домакинско предимство. Левски и ЦСКА ще изиграят своите четвъртфинали през февруари – евентуално на 6-и и 7-и", каза още един от ръководителите на футболната ни централа.

„Подготовката на турнира отне повече от осем месеца заедно с клубовете и бяха проведени редица срещи, както и онлайн-дискусии. Идеята ни е да има повече оспорвани мачове между водещите клубове. Ще се играе на директна елиминация и това ще вдигне нивото, а видяхме, че отборите ни се представят добре в Европа тази година. Също така за отборите ще има нови приходи, а за другите – солидарни плащания“, сподели Гьонов, като допълни, че за следващото издание на турнира ще участват първите осем отбора от сезон 2026/27.