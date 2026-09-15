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Валентин Илиев приветства новия турнир: По-добре такива мачове, отколкото контроли

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Спорт
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Спортният директор на ЦСКА очаква сериозен подход към Купата на Елита и коментира предстоящия сблъсък с ЦСКА 1948

Валентин Илиев приветства новия турнир: По-добре такива мачове, отколкото контроли
Снимка: БТА
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Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев даде положителна оценка за създаването на новия турнир "Купа на Елита". "Червените“ ще се изправят срещу ЦСКА 1948 още в първия си двубой от надпреварата, след като жребият противопостави двата столични отбора.

Според Илиев турнирът може да бъде полезен за ЦСКА, тъй като част от срещите в него ще заменят традиционните контроли. Спортният директор подчерта, че отборът ще подходи сериозно и ще преследва добро представяне.

"Очакваме да се представим добре, да подходим сериозно. В един добър случай, вместо да се изиграват контролни мачове, да го направим това чрез този турнир“, заяви Илиев след тегленето на жребия.

Един от основните въпроси пред ЦСКА ще бъде свързан с натоварената програма. Илиев призна, че календарът на "червените“ е сериозно запълнен, но клубът ще направи необходимото планиране, за да съчетае участието си в новата надпревара с останалите ангажименти през сезона.

Спортният директор смята, че наличието на предварително определени дати позволява част от двубоите за "Купа на елита" да заемат мястото на иначе планирани приятелски срещи. Така ЦСКА ще получи възможност да играе официални мачове със състезателен заряд вместо контроли.

Илиев коментира и правилата, насочени към предоставянето на повече възможности на младите футболисти. Той подкрепя идеята те да получават шанс, но е категоричен, че мястото им на терена трябва да бъде заслужено преди всичко с качества и представяне, а не гарантирано единствено чрез регламента.

"Младите играчи трябва да отстояват това нещо чрез качествата си, не чрез правила. Това не променя нашите планове. Имаме добри млади футболисти, вярваме в тях“, подчерта спортният директор.

За ЦСКА първото издание на Bethub Pro Cup ще започне директно с любопитен сблъсък срещу ЦСКА 1948. Освен възможност за трофей, новата надпревара ще даде на „червените“ допълнителни официални мачове, които според Валентин Илиев могат да бъдат значително по-полезни от стандартните проверки в хода на сезона.

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#Купата на Елита 2026 #ПФК ЦСКА София #Валентин Илиев

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