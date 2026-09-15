Томас Григоров и Георги Илиев се прицелиха в олимпийска квота

След среброто, спечелено на европейското първенство по модерен петобой до 19 години, следващата цел пред Томас Григоров и Георги Илиев е квота за Олимпийските игри през 2028 година в Лос Анджелис. Място ще атакува и Антония Начева, която се нареди седма при девойките.

„Преди старта бяхме подготвени и знаехме, че ще атакуваме първите три места и трябва да завоюваме медал“, каза Григоров.

„Вече се състезаваме до 22-годишни. Там конкуренцията е доста по-силна, но аз мисля, че сме вече доста подготвени за там не само физически, но и психически", добави Илиев.

„Знам, че предстоят Европейските игри, там ще мога да се представя добре, защото е първото състезание за квотите за олимпийските игри. Силно се надявам, че ще стигна до финала и ще мога да спечеля тази квота“, сподели Начева.

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