Американският законопроект за санкции срещу Русия продължава да разделя Конгреса. Демократи изразиха съмнения, че целта му е да накаже Москва за нахлуването в Украйна.

Документът предвижда огромни мита за страните, които купуват руски петрол и газ и според представителите на Демократическата партия, това ще бъде използвано като наказание срещу съюзниците на Вашингтон.

Доналд Тръмп има достатъчно власт, за да окаже натиск срещу Русия, но не я използва, смятат редица демократи.

Сред причините за опасенията им е и едно от последните изказвания на Тръмп, че украинските атаки срещу руските петролни рафинерии допринасят за глобален шок в цените на горивата.