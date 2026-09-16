Преди междинните избори в САЩ: Проверки на сигурността и работа с обществеността

Служителите на избирателните комисии в щатите Джорджия и Колорадо засилват сигурността и работата с обществеността преди междинните избори в САЩ , тъй като се сблъскват с различни опасения. Те варират от чуждестранни заплахи до дезинформация и намаляващо обществено доверие в процеса на гласуване. Изборите са през ноември и се смятат за референдум за одобрението на президента или неговата партия.

В окръг Бартоу, северозападно от Атланта, ръководителят на изборите Джоузеф Кърк демонстрира машините за гласуване и скенерите, които ще бъдат разположени в избирателните секции. Той казва, че едно от най-големите му опасения не е непременно опитът за промяна на гласовете, а опитът да се убедят американците, че участието в избори е безсмислено.

Джоузеф Кърк, наблюдател на изборите: „Има толкова много начини да се хвърлят съмнения върху изборите и мисля, че това е истинска опасност. Не знам дали някой ще се опита, например, да хакне избирателната система и да промени гласовете. Но може да се опита да убеди хората, че не си струва да гласуват, че няма нужда да участват.“

Опасенията относно федералното участие в изборите са особено сериозни в окръг Фултън, най-населеният окръг в Джорджия. През януари ФБР иззе над 600 кутии, съдържащи бюлетини и други записи от изборите през 2020 г., от избирателен център в окръг Фултън като част от федерално разследване.

Официалният представител на окръг Фултън, Дейна Барет, заяви, че се опасява, че подобни федерални действия биха могли да подкопаят доверието в бъдещи избори.

Дейна Барет, официалнен представител на окръг Фултън: „Това, което се случва в момента, потенциално е реална заплаха за продължаването на нашата демокрация. Ние трябва да можем да гласуваме и тези гласове да бъдат преброени без чужда намеса. И в момента сме на място, където заплахата, за да не бъда прекалено драматична, но заплахата някак си идва отвътре“.

Барет каза, че големият брой гласоподаватели на демократите във Фултън прави окръга особено важен за изборите в щата.

„Ако ФБР може да се появи в окръг Фултън с по същество фалшива заповед за преследване, те могат да го направят във всеки окръг, в който искат в цялата страна, и потенциално да конфискуват бюлетини по всяко време“, казва тя.

В окръг Меса, Колорадо, републиканският окръжен секретар и регистратор Боби Грос предприема друг подход към сигурността на изборите: кани обществеността.

Боби Грос, регистратор от щата Колорадо: „Започнахме от 2023 г. като привличаме обществеността за предизборни обиколки. Също така излизаме и разговаряме с различни организации. И наистина се фокусираме върху изборите и изграждането на доверие в нашата общност.“

От селските райони на Джорджия до западен Колорадо, служителите казват, че осигуряването на гласуването през ноември тази година все повече означава защита не само на машините, бюлетините и служителите на изборите, но и на общественото доверие в самия процес.