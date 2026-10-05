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След опита за атентат: САЩ изтеглиха бомбардировачите си от „Феърфорд“

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Съединените щати са изтеглили всички свои бомбардировачи B-1 от британската база „Феърфорд".

От Пентагона съобщиха, че всички 12 машини са се върнали обратно на американска територия, и че решението за тяхното изтегляне е взето от военното командване, а не на политическо ниво. Причината - осуетеният атентат срещу британската военновъздушна база, която американските сили използваха за ударите си срещу Иран. Разследването на инцидента продължава - новият заподозрян с британско и иранско гражданство, който преди няколко дни беше арестуван, също е освободен. Водещата версия остава чуждестранна намеса, но от Техеран отричат да са замесени.

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