След опита за атентат: САЩ изтеглиха бомбардировачите си от „Феърфорд“

Съединените щати са изтеглили всички свои бомбардировачи B-1 от британската база „Феърфорд".

От Пентагона съобщиха, че всички 12 машини са се върнали обратно на американска територия, и че решението за тяхното изтегляне е взето от военното командване, а не на политическо ниво. Причината - осуетеният атентат срещу британската военновъздушна база, която американските сили използваха за ударите си срещу Иран. Разследването на инцидента продължава - новият заподозрян с британско и иранско гражданство, който преди няколко дни беше арестуван, също е освободен. Водещата версия остава чуждестранна намеса, но от Техеран отричат да са замесени.