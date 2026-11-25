Забраната за използване на социални мрежи от деца на възраст под 15 години в Република Кипър е подложена на обществено обсъждане, съобщава електронното издание на гръцкия в. „Политис". Обсъждането на законопроекта, касаещ забраната, трябва да приключи на 11 декември.

Законопроектът предвижда въвеждането на минимална възраст за създаване на профил в социалните мрежи дори и при съгласие от страна на родителите това да се случи по-рано. Платформите се задължават да прилагат механизми за проверка на възрастта при зачитане на неприкосновеността на личния живот на потребителите и защитата на личните данни. При нарушения на разпоредбите се предвиждат административни мерки и финансови глоби.

Изключения се правят само в случаи за необходимост от регистрация в образователни и научни платформи.

През октомври гръцкият парламент одобри законопроект, който предвижда забрана за достъп до социалните мрежи за деца под 15-годишна възраст от 1 януари 2027 г. Новите разпоредби предвиждат платформите на социалните мрежи да прилагат механизми за проверка на възрастта на потребителите, за да се гарантира, че деца под 15 години в Гърция няма да имат достъп до услугите, обхванати от ограничението. Проверката трябва да бъде надеждна и да се извършва при спазване на изискванията за защита на личните данни, съгласно новите изисквания. За установяване на възрастта могат да се използват гръцките приложения, разработвани и поддържани от гръцкото Министерство на цифровото управление – „Кидс Уолет“ и „Гов.гр Уолет“, както и други технологични решения, които отговарят на националното и европейското законодателство