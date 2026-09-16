Как е разкрита модерно оборудваната наркооранжерия в старозагорското село Змейово

Криминалисти от Стара Загора разкриха съвременно оборудвана наркооранжерия в къща в старозагорското село Змейово. При специализирана операция са намерени 368 растения от рода на конопа, вакуумирани пакети със суха растителна маса и около 2,5 килограма марихуана. Към момента стойността на иззетото количество се оценява на около 705 хил. евро, като се очаква тя да нарасне. За случая е задържан 45-годишен мъж.

Оранжерията е била изключително модерно оборудвана, като в нея е имало вентилационна и климатична система, напоителна система, влагомери и LED лампи.

"В изпълнение на основните приоритети на МВР и на прокуратурата на Република България, а именно борбата с наркоразпространението, производството и отглеждането на наркотици, в село Змейово бяха предприети действия по проверка на имот, обитаван от мъж на 45-годишна възраст и жена на 29 години", обясни комисар Асен Йорданов, заместник-директор на Областната дирекция на МВР – Стара Загора.

По думите му при проверката на имота криминалистите попаднали на отделно избено помещение, в което открили прикрит достъп към други помещения.

"В хода на проверката на имота колегите установяват отделно избено помещение, където вътре в него на стената намират фиксирани платна с болтове. След разглобяването им там намират подход към други помещения с прикрита врата и именно там са намерени и растенията – 368 растения от рода на конопа, 68 вакуумирани найлонови торби, поставени в два фризера, и около 2,5 килограма марихуана в найлонови торби", разказа комисар Йорданов.

Оранжерията е била оборудвана с всичко необходимо за отглеждане на растения на закрито.

"Може да кажем, че са инвестирани средства и време за изграждането на оранжерията – с вентилационна, климатична система, напоителна система, влагомери, абсолютно всичко необходимо за отглеждане на растения на закрито, десетки LED лампи. Инвестирани са сериозни средства и време – модерна лаборатория за отглеждане", посочи заместник-директорът на полицията.

По думите на заместник-окръжния прокурор на Стара Загора Георги Николов оранжерията е била изградена при изключителна конфиденциалност:

"Къщата е опасана навсякъде с камери, осъществява се постоянно наблюдение на имота, включително и дистанционно. Мъжът е задържан извън имота, обявен е незабавно за общодържавно издирване и е задържан в област Стара Загора."

снимки: БНТ

45-годишният мъж вече е привлечен като обвиняем. Предвиденото наказание е лишаване от свобода от 5 до 15 години и глоба до 100 000 лева. Първоначално при операцията е задържана и 29-годишна жена. Към момента обаче тя не е обвиняема.

"Няма данни за нейното участие в извършването на престъплението. Основният е той, който е извършил всичко – отглеждането на конопа, събирането на марихуаната и подготовката за разпространение", поясни Георги Николов.

Прокуратурата ще поиска от съда най-тежката мярка за неотклонение за задържания 45-годишния мъж. Разследването по случая продължава.

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