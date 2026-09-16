БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Как е разкрита модерно оборудваната наркооранжерия в старозагорското село Змейово

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Запази

Криминалистите са иззели марихуана за около 705 хиляди евро

Снимка: МВР
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Криминалисти от Стара Загора разкриха съвременно оборудвана наркооранжерия в къща в старозагорското село Змейово. При специализирана операция са намерени 368 растения от рода на конопа, вакуумирани пакети със суха растителна маса и около 2,5 килограма марихуана. Към момента стойността на иззетото количество се оценява на около 705 хил. евро, като се очаква тя да нарасне. За случая е задържан 45-годишен мъж.

Оранжерията е била изключително модерно оборудвана, като в нея е имало вентилационна и климатична система, напоителна система, влагомери и LED лампи.

"В изпълнение на основните приоритети на МВР и на прокуратурата на Република България, а именно борбата с наркоразпространението, производството и отглеждането на наркотици, в село Змейово бяха предприети действия по проверка на имот, обитаван от мъж на 45-годишна възраст и жена на 29 години", обясни комисар Асен Йорданов, заместник-директор на Областната дирекция на МВР – Стара Загора.

По думите му при проверката на имота криминалистите попаднали на отделно избено помещение, в което открили прикрит достъп към други помещения.

"В хода на проверката на имота колегите установяват отделно избено помещение, където вътре в него на стената намират фиксирани платна с болтове. След разглобяването им там намират подход към други помещения с прикрита врата и именно там са намерени и растенията – 368 растения от рода на конопа, 68 вакуумирани найлонови торби, поставени в два фризера, и около 2,5 килограма марихуана в найлонови торби", разказа комисар Йорданов.

Оранжерията е била оборудвана с всичко необходимо за отглеждане на растения на закрито.

"Може да кажем, че са инвестирани средства и време за изграждането на оранжерията – с вентилационна, климатична система, напоителна система, влагомери, абсолютно всичко необходимо за отглеждане на растения на закрито, десетки LED лампи. Инвестирани са сериозни средства и време – модерна лаборатория за отглеждане", посочи заместник-директорът на полицията.

По думите на заместник-окръжния прокурор на Стара Загора Георги Николов оранжерията е била изградена при изключителна конфиденциалност:

"Къщата е опасана навсякъде с камери, осъществява се постоянно наблюдение на имота, включително и дистанционно. Мъжът е задържан извън имота, обявен е незабавно за общодържавно издирване и е задържан в област Стара Загора."

снимки: БНТ

45-годишният мъж вече е привлечен като обвиняем. Предвиденото наказание е лишаване от свобода от 5 до 15 години и глоба до 100 000 лева. Първоначално при операцията е задържана и 29-годишна жена. Към момента обаче тя не е обвиняема.

"Няма данни за нейното участие в извършването на престъплението. Основният е той, който е извършил всичко – отглеждането на конопа, събирането на марихуаната и подготовката за разпространение", поясни Георги Николов.

Прокуратурата ще поиска от съда най-тежката мярка за неотклонение за задържания 45-годишния мъж. Разследването по случая продължава.

Вижте повече в прякото включване на Десислава Петкова

#Змейово #наркооранжерия #разкрита наркооранжерия

Последвайте ни

ТОП 24

Радев за "Петрохан: Как НПО, свързано с педофилия, се е радвало на финансова и политическа подкрепа?
1
Радев за "Петрохан: Как НПО, свързано с педофилия, се е...
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
2
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
3
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
Румен Радев: Час по-скоро да градим скоростни пътища, магистрали при високо качество и безопасност
4
Румен Радев: Час по-скоро да градим скоростни пътища, магистрали...
Двама загинаха при тежка катастрофа край Сливен
5
Двама загинаха при тежка катастрофа край Сливен
Гълъб Донев: Стремим се минималната заплата да се увеличи до 670 евро догодина
6
Гълъб Донев: Стремим се минималната заплата да се увеличи до 670...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
5
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Криминално

Иззеха 1200 пълнителя с райски газ при акция в Панагюрище
Иззеха 1200 пълнителя с райски газ при акция в Панагюрище
Разкриха модерна наркооранжерия в къща в Змейово, иззеха 68 кг марихуана (СНИМКИ И ВИДЕО) Разкриха модерна наркооранжерия в къща в Змейово, иззеха 68 кг марихуана (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 01:22 мин.
Радев за "Петрохан: Как НПО, свързано с педофилия, се е радвало на финансова и политическа подкрепа? Радев за "Петрохан: Как НПО, свързано с педофилия, се е радвало на финансова и политическа подкрепа?
9592
Чете се за: 02:22 мин.
Прокуратурата иска постоянен арест за двамата, обвинени в убийството на 45-годишен мъж в Сунгурларе Прокуратурата иска постоянен арест за двамата, обвинени в убийството на 45-годишен мъж в Сунгурларе
Чете се за: 00:42 мин.
Разбиха банков клон в столичния кв. "Овча купел", повредени са два банкомата Разбиха банков клон в столичния кв. "Овча купел", повредени са два банкомата
Чете се за: 00:27 мин.
Какво се случва днес с хижа "Петрохан"? – екип на БНТ влезе на метри от имота Какво се случва днес с хижа "Петрохан"? – екип на БНТ влезе на метри от имота
9056
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Ще се повиши ли цената на хляба заради по-скъпите горива и пшеницата?
Ще се повиши ли цената на хляба заради по-скъпите горива и пшеницата?
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Добра реколта от пшеница, но логистиката затруднява износа, смятат от бранша Добра реколта от пшеница, но логистиката затруднява износа, смятат от бранша
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Отлична реколта от грозде, но ниските цени притесняват лозарите в Поморийско Отлична реколта от грозде, но ниските цени притесняват лозарите в Поморийско
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Как е разкрита модерно оборудваната наркооранжерия в старозагорското село Змейово Как е разкрита модерно оборудваната наркооранжерия в старозагорското село Змейово
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Чешкият премиер Андрей Бабиш пристига на официална визита в София
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова е на официално посещение в Страсбург
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Годишната реч на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен за...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ