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63-годишна счетоводителка си присвоила 189 000 лв., грозят я между 3 и 15 г. затвор

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Общество
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63-годишна счетоводителка си присвоила 189 000 лв., грозят я между 3 и 15 г. затвор
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Районна прокуратура - Добрич внесе в Районния съд обвинителен акт срещу 63-годишна счетоводителка, съобщиха от институцията.

Жената е обвиняема за това, че в качеството ѝ на длъжностно лице – счетоводител, присвоила пари, собственост на производствено-търговска кооперация, в която работела, в размер на 189 663,47 лева. Според закона случаят се определя като присвояване в големи размери.

През декември 2003 година обвиняемата била назначена като счетоводител в производствено-търговска кооперация в село в област Добрич. Задълженията на жената според длъжностната ѝ характеристика включвали различни дейности, свързани с обработване на парични средства; изготвяне на приходни и разходни документи; завеждане касата на кооперацията и извършване на касови операции след надлежно оформени от упълномощени лица приходно-разходни документи и други счетоводни дейности, включително и изплащане на т.нар. „рента“ в брой по предварително изготвена ведомост.

През месец декември 2023 г. на счетоводителката били поверени парични средства в брой, с които следвало да бъдат изплатени ренти за стопанската 2022/2023 г. за земеделски земи, обработвани от кооперацията, каквато била обичайната практика в края на всяка календарна година. След постъпили оплаквания до председателя на кооперацията за неизплатени част от рентите, в кооперацията започнала проверка. В хода ѝ била установена липса на значителна сума пари от касата на кооперацията.

В рамките на разследване и установено, че жената е присвоила пари, собственост на нейния работодател, в размер на 189 663,47 лева.

Предстои образуване на съдебно производство пред Районен съд - Добрич по внесения срещу жената обвинителен акт. Ако бъде призната за виновна, тя може да получи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 до 15 години.

#присвоила 189 000 лв. #63-годишна счетоводителка

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