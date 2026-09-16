Добра реколта от пшеница, но логистиката затруднява износа, смятат от бранша

България е произвела близо 7 млн. тона пшеница тази година, като реколтата е с 2,2% по-висока спрямо 2025 г. Качеството също е добро, въпреки че в началото на жътвата са отчетени малко по-ниски нива на протеина. В същото време логистичните проблеми затрудняват реализацията на продукцията, а производителите отчитат по-малък износ спрямо миналата година. За реколтата от пшеница, възможностите за реализация и цената на зърното в "Денят започва" говори Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

По думите ѝ основните трудности пред производителите в момента са свързани не толкова с качеството на продукцията, колкото с нейната реализация и логистика:

"Това, което се случва в останалия свят, всъщност не е само геополитика. Този път най-вече е логистично. Предвид това, че Черно море стана изключително рисково – преди два месеца, ако не ме бърка паметта, излезе една статистика за 140 потопени кораба в Черно море, което автоматично вдига застраховките на товарите, които влизат и излизат в Черно море", обясни председателят на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

Допълнителен фактор са и увеличените такси за преминаване през Босфора и Дарданелите, както и липсата на достатъчно възможности за железопътен транспорт в страната.

"Добавяме Турция, която вдигна таксите с 15% за преминаване на Дарданелите. И реално липсата, няколко пъти коментирана от Националната асоциация на зърнопроизводителите, на жп транспорта, който е удобен в България, който, за голямо съжаление, последните 30 години просто беше оставен на самотек, усложнява страшно много ситуацията", посочи Жекова.

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Тя подчерта, че проблемът се усеща най-силно от производителите в Централна и Западна България, за които транспортирането на продукцията до Черно море е значително по-скъпо:

"Там наистина е изключително трудно, изключително скъп ресурс, чисто логистично, да стигне продукцията от тях до Черно море. До нас знаете, че в момента не е плавателна реката, предвид липсата на води, които да дават, така че е доста трудно логистично да се случват нещата с продажбата", каза тя.

Що се отнася до износа, последните официални данни показват спад спрямо предходната година:

"Последната официална статистика, която излезе, беше юли месец и тя е, че България беше изнесла с около 500 хиляди тона пшеница по-малко, сравнено с 2025 г. Това, което ме радва е, че има реално наваксване на износа на пшеница, което означава, че търговците на тази продукция са намерили пазар, на който да я реализират."

Според нея ситуацията около износа от Украйна и Русия също влияе върху възможностите на българските производители да реализират продукцията си.

На въпрос дали добрата реколта и наличието на достатъчно зърно би трябвало да означават задържане на цената на хляба, Жекова отговори:

"За голямо съжаление цената на пшеницата не се определя от производството в България. Това е световна търговия и тя се определя оттам. Затова има и лека корекция на цената на пшеницата и на българския пазар."

По думите ѝ цената на самата пшеница има сравнително малък дял във формирането на крайната цена на хляба:

"Това, което е изключително важно обаче, е че всъщност цената на пшеницата е най-малкият компонент в цената на производството на хляба. И аз съм убедена, че по-скоро са други нещата, които определят евентуалното повишаване на цената на хляба."

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България няма проблем с осигуряването на пшеница за вътрешния пазар, категорична е Жекова. Страната произвежда значително повече, отколкото е необходимо за собственото потребление:

"Реално ние тази година имаме произведени близо 7 милиона тона пшеница, които реално ние вътрешно употребяваме заедно с животновъдния сектор – за фураж имам предвид около 1 милион и 200-300 хиляди тона. Тоест ние имаме свръхпроизводство по отношение на собственото си потребление."

По думите ѝ голяма част от произведеното зърно остава в страната:

"Реално ние имаме изнесени не повече от 1 милион и 200 хиляди тона пшеница. 6 милиона тона са в страната ни. Тоест няма никакъв проблем в момента да бъде купена пшеница, да бъде направен запас от пшеница, да се купи българска пшеница. Това не е проблем в момента за мелничарите."

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