Засилва ли Русия атаките по украинската жп инфраструктура?

Руски дронове удариха автобус и влак в Украйна. Загинали са петима души, ранените са седем. Атаката срещу автобуса е станала около 8.00 ч. сутринта, на километри от фронтовата линия. Местните власти съобщиха, че на място са загинали четирима мъже и една жена.

Поразеният влак е пътувал от Киев за Николаев, жп служители успели навреме да евакуират пътниците. Украйна твърди, че Русия засилва атаките срещу железопътната ѝ инфраструктура. По данни на украинските власти от началото на войната са повредени над 500 локомотива, като половината от случаите са от тази година. В неделя влак, с който пътуваше бившият британски премиер, избегна нападение с дрон близо до границата с Полша.