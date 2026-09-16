"Ще мога да се качвам и слизам по стълби без парапет": 47-годишна жена с церебрална парализа има нужда от лечение в САЩ

47-годишна жена страда от церебрална парализа и има нужда от пари за лечение. Жената е одобрена за операция в САЩ, но няма достатъчно средства, за да си позволи интервенцията.

Милена Велковска е с церебрална парализа. Няма на кого да разчита, справя се сама в живота и за нея всеки ден е ново предизвикателство, тъй като се придвижва трудно. А България, за съжаление, не е дружелюбна към хора като нея.

Милена Велковска: „Предизвикателствата при мен са свързани основно с придвижването, неравностите по улицата, високите тротоари, липсата на парапети, когато има стълби, тъй като аз мога да слизам и да се качвам, само ако има парапети.“

За да се справя с ежедневните задачи и да запази подвижността си, Милена ходи редовно на рехабилитация и плуване.

Милена Велковска: „За да поддържам мускулите ми в колкото е възможно по-добро състояние. Само че отдавна вече не напредвам, поради което потърсих възможност за лечение в чужбина.“

За да живее нормално, е нужна операция – селективна дорзална ризотомия, която не се прави в България.

Милена Велковска: „Най-много опит имат лекарите в САЩ. Операцията е единственият начин за трайно намаляване на спастичността, т.е. сковаността в долните крайници, чрез прекъсване на свръхактивни нервни окончания.“

Много лекари ѝ отказват операция, други се съгласяват, но само след преглед на място в Америка. Докато накрая един ѝ вдъхва надежда, като се съгласява да я оперира. Необходимата сума е около 100 000 щатски долара, които са непосилни за Милена. Затова тя се надява на помощ.

Милена Велковска: „Бих помолила хората да ме подкрепят, защото аз съм първата възрастна българка, одобрена за такава операция. До момента са одобрявани само деца. Минала съм два пъти през иглени уши, за да получа оферти, и това ми е втората оферта.“ Милена Велковска: „Аз съм емоционално безкрайно уморена, защото цялото това нещо ми отнема вече 4 години, а всички родители, с които разговарях, ми казаха, че всъщност първият етап по събиране на средства и извършване на самата операция е най-лесен. И трудното идва след това, защото след операцията… всичко започва отначало – относно обучение, ходене.“

Пари за лечението на Милена се събират чрез дарения по сметка във фондация „Павел Андреев“.

Милена Велковска: „След операцията се очаква намаляване на сковаността в долните крайници поне 70%, според предварителна оценка на доктор Асади. И намаляването на спастичността в долните крайници се очаква да доведе до по-добър баланс, което означава и по-добра подвижност за мен… Аз очаквам да съм по-стабилна, очаква се да мога да се качвам и слизам по стълби без парапет.“

А първото нещо, което Милена би направила след операцията, е да си избере най-високия тротоар в София и да пристъпи на него сама.

Автор: Ана-Мария Георгиева