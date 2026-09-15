Португалия остана в битката за елиминациите след категорична победа в София

Португалия запази надеждите си за класиране в елиминационната фаза на европейското първенство по волейбол за мъже. Иберийците постигнаха убедителна победа с 3:0 (25:13, 25:20, 25:20) над Северна Македония в двубой от група "В“, игран в „Арена 8888“ в София.

Португалският тим наложи превъзходството си още от началото и не позволи на съперника да спечели дори гейм. Особено категорична беше първата част, приключила при 25:13, а в следващите две португалците контролираха развитието на срещата и ги затвориха с идентичното 25:20.

Двубоят продължи само 75 минути, като едно от основните оръжия на победителите беше силната игра в атака. Над всички за Португалия беше Алешандре Ферейра, който завърши като най-резултатен в срещата със 17 точки.

За Северна Македония Стоян Илиев и Александър Ляфтов реализираха по осем точки, но това не беше достатъчно за първи успех на отбора в турнира. Балканският тим вече е с четири последователни поражения и загуби шансове да продължи към елиминационната фаза кръг преди края.

Трите точки позволиха на Португалия временно да се изкачи на четвъртата позиция, която дава право на участие в следващата фаза. Ситуацията в битката за последното място в елиминациите обаче ще стане по-ясна след двубоя между Израел и Северна Македония в сряда.

По-късно днес предстои и срещата между Украйна и Полша, която също е част от програмата на група "В“.

България заема третото място с девет точки, след като до момента записа три победи и едно поражение. В сряда световните вицешампиони ще се изправят срещу Полша в един от най-очакваните сблъсъци в групата.