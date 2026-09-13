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Александър Николов: Хубаво е да сме първи или втори в групата, за да избегнем Полша на четвъртфинал

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Спорт
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България допусна първото си поражение на eвропейското първенство, като в третия си двубой от група "В“ отстъпи на Украйна с 1:3.

Александър Николов: Хубаво е да сме първи или втори в групата, за да избегнем Полша на четвъртфинал
Снимка: БТА
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Лидерът на българския национален волейболен отбор Александър Николов реализира 27 точки срещу Украйна, но призна, че съперникът е бил по-добър на терена и е заслужавал победата. България допусна първото си поражение на eвропейското първенство, на което страната ни е сред домакините. В третия си двубой от група "В“ възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини отстъпиха на Украйна с 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25).

"Според мен ние играхме добър волейбол, с изключение на някои банални грешки. Но каквото и да си говорим човекът до мен (б. а. - Олех Плотницкий) изнесе мача и във всичките геймове, в които ни победиха той правеше по 3-4 аса. Ще се опитаме по-добре да се спасяваме другия път, но той вкара невероятни сервиси, това е истината. Заслужаваха да спечелят", каза асът на италианския Кучине Лубе Чивитанова.

"Не са ни толкова грешките от начален удар, трябва да се отчете факта, че имаме и доста асове и добра ефективност. Сервисите му обаче влизаха, заслужил е човекът и отборът му. Като върви играта е по-лесно да се зарадва човек, да покаже емоция, да вкара и публиката в мача, както се казва. Ако трябва да съм честен, той не успя да вкара сервис в третия гейм и това е разликата в целия мач. Той не вкара и ние ги бихме. В другите геймове от 8 равни те дърпат с 14:8 и вече става много трудно да играеш. Ние даже върнахме три-четири брейка, което е много за мъжкия волейбол. Другия път срещу този съперник трябва по-добре да се отбраняваме", смята по-големият от братята Николови.

"Вижте, ние сме такъв отбор, че можем да играем наравно с абсолютно всички на това първенство. Не е от огромно значение дали сме първи, втори или трети в групата. Разбира се, да си първи или втори е по-добре, защото избягваш Полша на четвъртфинал. Но това е положението, загубихме, сега излизаме срещу Израел първо и срещу Полша на макс и се надяваме да се поздравим с успех, за да сме първи или втори. Това е целта", смята Алекс Николов.

"Според мен не е редно да търсим проблем в системата на игра, тъй като досега работеше, дори и днес. Бърдаров се успя напълно сда влезе в мача, което е напълно резонно и нормално. Също и Илия Петков не успя да даде своя принос, който е много важен за отбора. Имаме хора, които влязоха. Смятам, че Аспарух влезе по невероятен начин. Евала на Жасмин, ние го виждаме какво прави на тренировки, за нас не е изненада. Браво на Аспарух и на Преслав, че влязоха и направиха разликата, с тях веднага спечелихме третия гейм", каза още Александър Николов.

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