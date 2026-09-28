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БФ Волейбол: България отново показа, че може да бъде достоен домакин на най-големите волейболни събития

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Воденият от селекционера Джанлоренцо Бленджини тим приключи участието си в турнира на осминафиналите след драматичен двубой срещу Германия, загубен с 2:3.

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Българската федерация по волейбол направи равносметка на изминалото Европейско първенство, на което страната ни беше един от домакините.

България остана на девето място след болезнена загуба от Германия с 2:3 гейма в осминафиналната фаза.

"Българският национален отбор за мъже завърши на девето място в крайното класиране на Евроволей 2026. Страната ни бе сред домакините на шампионата на Стария континент заедно с Италия, Румъния и Финландия.

Воденият от селекционера Джанлоренцо Бленджини тим приключи участието си в турнира на осминафиналите след драматичен двубой срещу Германия, загубен с 2:3.

България записа четири победи в груповата фаза - над Северна Македония, Португалия, Израел и актуалния европейски шампион Полша, като допусна две поражения - от Украйна и Германия.

Триумфът над Полша с 3:2 се превърна в един от най-запомнящите се моменти от първенството, а българската публика отново показа огромната си подкрепа към националния отбор. Двубоят с Полша бе най-посетеният мач в груповата фаза на Евроволей 2026, като над 13 000 зрители изпълниха трибуните на „Арена 8888 София“. Това остана и най-посетеният мач на целия шампионат.

Общо шест мача на България попаднаха в Топ 10 по посещаемост сред двубоите, изиграни във всички страни домакини на шампионата, което още веднъж подчерта силната връзка между националния отбор и неговите привърженици.

Деветото място на България има значение и за световната ранглиста. Националният ни тим запазва 9-ата си позиция с 274.55 точки, което гарантира и участието му на предстоящото световно първенство в Полша през следващата година. България получава квота като отборът с най-висок ранкинг сред тимовете, които не са се класирали по друг критерий.

Евроволей 2026 донесе и редица силни индивидуални показатели за българските състезатели.

Александър Николов завърши първенството на 10-о място при реализаторите със 140 точки в шест изиграни мача. Посрещачът заема и седма позиция при изпълнителите на начален удар, като реализира 15 аса.

Силно бе представянето и на Симеон Николов. Разпределителят реализира 18 директни точки от сервис в шест мача, което му отреди третото място в тази класация - само на две аса зад Олех Плотницки и Лука Мартила. Николов заема и шесто място сред разпределителите на шампионата.

Капитанът Алекс Грозданов се нареди на 11-о място сред най-добрите блокировачи, като реализира 20 точки от този елемент.

Сред отличаващите се български състезатели бе и Жасмин Величков. Младият посрещач, който по време на шампионата изпълняваше функциите и на либеро, зае четвърто място в класацията на този елемент с 41.91% перфектно посрещане от 136 отиграни топки.

Евроволей 2026 завърши за България на осминафинал, но шампионатът донесе ценен опит на младия ни отбор, силни индивидуални представяния и още един пример за огромната подкрепа, която българската публика може да даде на националния тим.

Пред България вече стои следващото голямо предизвикателство - световното първенство в Полша и силно представяне във VNL през 2027 година.

Българската федерация по волейбол благодари на българската публика за великолепната атмосфера в залата и силната подкрепа към националния отбор.

Благодарим и на нашите партньори, с които заедно направихме изживяването от Евроволей 2026 на най-високо ниво.

Специални благодарности отправяме към треньорския щаб и целия отбор за положения труд през цялото лято и отдадеността, чиято кулминация бе домакинството на европейското първенство в София.

България отново показа, че може да бъде достоен домакин на най-големите волейболни събития. А амбицията е следващата крачка да бъде още по-висока.", написаха от родната федерация.

#Европейско първенство по волейбол 2026 мъже #Евроволей 2026

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