БФ Волейбол: България отново показа, че може да бъде достоен домакин на най-големите волейболни събития

Българската федерация по волейбол направи равносметка на изминалото Европейско първенство, на което страната ни беше един от домакините.

България остана на девето място след болезнена загуба от Германия с 2:3 гейма в осминафиналната фаза.

"Българският национален отбор за мъже завърши на девето място в крайното класиране на Евроволей 2026. Страната ни бе сред домакините на шампионата на Стария континент заедно с Италия, Румъния и Финландия.

Воденият от селекционера Джанлоренцо Бленджини тим приключи участието си в турнира на осминафиналите след драматичен двубой срещу Германия, загубен с 2:3.

България записа четири победи в груповата фаза - над Северна Македония, Португалия, Израел и актуалния европейски шампион Полша, като допусна две поражения - от Украйна и Германия.

Триумфът над Полша с 3:2 се превърна в един от най-запомнящите се моменти от първенството, а българската публика отново показа огромната си подкрепа към националния отбор. Двубоят с Полша бе най-посетеният мач в груповата фаза на Евроволей 2026, като над 13 000 зрители изпълниха трибуните на „Арена 8888 София“. Това остана и най-посетеният мач на целия шампионат.

Общо шест мача на България попаднаха в Топ 10 по посещаемост сред двубоите, изиграни във всички страни домакини на шампионата, което още веднъж подчерта силната връзка между националния отбор и неговите привърженици.

Деветото място на България има значение и за световната ранглиста. Националният ни тим запазва 9-ата си позиция с 274.55 точки, което гарантира и участието му на предстоящото световно първенство в Полша през следващата година. България получава квота като отборът с най-висок ранкинг сред тимовете, които не са се класирали по друг критерий.

Евроволей 2026 донесе и редица силни индивидуални показатели за българските състезатели.

Александър Николов завърши първенството на 10-о място при реализаторите със 140 точки в шест изиграни мача. Посрещачът заема и седма позиция при изпълнителите на начален удар, като реализира 15 аса.

Силно бе представянето и на Симеон Николов. Разпределителят реализира 18 директни точки от сервис в шест мача, което му отреди третото място в тази класация - само на две аса зад Олех Плотницки и Лука Мартила. Николов заема и шесто място сред разпределителите на шампионата.

Капитанът Алекс Грозданов се нареди на 11-о място сред най-добрите блокировачи, като реализира 20 точки от този елемент.

Сред отличаващите се български състезатели бе и Жасмин Величков. Младият посрещач, който по време на шампионата изпълняваше функциите и на либеро, зае четвърто място в класацията на този елемент с 41.91% перфектно посрещане от 136 отиграни топки.

Евроволей 2026 завърши за България на осминафинал, но шампионатът донесе ценен опит на младия ни отбор, силни индивидуални представяния и още един пример за огромната подкрепа, която българската публика може да даде на националния тим.

Пред България вече стои следващото голямо предизвикателство - световното първенство в Полша и силно представяне във VNL през 2027 година.

Българската федерация по волейбол благодари на българската публика за великолепната атмосфера в залата и силната подкрепа към националния отбор.

Благодарим и на нашите партньори, с които заедно направихме изживяването от Евроволей 2026 на най-високо ниво.

Специални благодарности отправяме към треньорския щаб и целия отбор за положения труд през цялото лято и отдадеността, чиято кулминация бе домакинството на европейското първенство в София.

България отново показа, че може да бъде достоен домакин на най-големите волейболни събития. А амбицията е следващата крачка да бъде още по-висока.", написаха от родната федерация.