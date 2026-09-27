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Вилфредо Леон бе избран за Най-полезен състезател на европейското първенство по волейбол

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Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
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Полша спечели втора поредна титла от европейски шампионат, побеждавайки олимпийския първенец Франция на финала с 3:1.

Вилфредо Леон бе избран за Най-полезен състезател на европейското първенство по волейбол
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Вилфредо Леон бе отличен за Най-полезен състезател (MVP) на европейското първенство по волейбол. Натурализираният кубинец имаше ключова роля за втората поредна титла за Полша на шампионата на Стария континент.

За Леон отличието е второ поредно, след като и през 2023 г. спечели наградата за Най-полезен състезател. "Дружина полска" заслужи общо шест отличия, като Леон грабна и това за Най-добър посрещач. Селекционерът Никола Гърбич бе отличен за Най-добър треньор.

Две статуетки спечели сребърният медалист Франция - за Най-добър диагонал Тео Фор, и за Най-добър разпределител Антоан Бризар. Една индивидуална награда отиде за бронзовия медалист Финландия.

Ето как изглежда Идеалният отбор:

Най-полезен състезател (MVP): Вилфредо Леон (Полша)

Най-добър диагонал: Тео Фор (Франция)

Най-добър разпределител: Антоан Бризар (Франция)

Най-добър център: Бартломией Лемански (Полша)

Най-добър център 2: Шимон Якубишак (Полша)

Най-добър посрещач: Уилфредо Леон (Полша)

Най-добър посрещач 2: Ноа Мартила (Финландия)

Най-добро либеро: Якуб Попивчак (Полша)

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