Александър Николов: Благодаря България, ще се върнем много по-силни

Волейболният национал сбъдна мечтата си, да играе пред пълна българска публика на ЕвроВолей.
Българският волейболен национал Александър Николов благодари на феновете за подкрепата по време на мачовете от европейското първенство по волейбол в София.
Диагоналът увери привържениците, че тимът ще се завърне много по-силен.
"Благодаря България! Сбъднах(те) моята мечта да играя пред пълна Българска публика в точно тази зала; където през 2015 година, преди 11 години, като зрител виках с пълен глас за тате. Реално, винаги съм искал да стана волейболист; но гледайки мачовете в София тогава, нещо в мен пламна. Огъня и страстта която усетих тогава, до ден днешен пазя и нося в себе си. Надявам се и вие да сте усетили дори половината от това, което почувствах аз тогава, гледайки нашите мачове. За мен това ще е най-голямата победа. Ще се върнем МНОГО по-силни! До скоро", написа той в социалната мрежа Инстаграм.
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