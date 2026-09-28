Александър Николов: Благодаря България, ще се върнем много по-силни

Българският волейболен национал Александър Николов благодари на феновете за подкрепата по време на мачовете от европейското първенство по волейбол в София.

Диагоналът увери привържениците, че тимът ще се завърне много по-силен.

"Благодаря България! Сбъднах(те) моята мечта да играя пред пълна Българска публика в точно тази зала; където през 2015 година, преди 11 години, като зрител виках с пълен глас за тате. Реално, винаги съм искал да стана волейболист; но гледайки мачовете в София тогава, нещо в мен пламна. Огъня и страстта която усетих тогава, до ден днешен пазя и нося в себе си. Надявам се и вие да сте усетили дори половината от това, което почувствах аз тогава, гледайки нашите мачове. За мен това ще е най-голямата победа. Ще се върнем МНОГО по-силни! До скоро", написа той в социалната мрежа Инстаграм.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Nikolov (@alex11nikolov)

"Лъвовете" отпаднаха на осминафиналите след загуба от Германия от 2:0 до 2:3 гейма в зала "Арена 8888".

