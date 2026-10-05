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Кучине Лубе надигра Чистерна Волей в контрола, Алекс Николов се отличи с 12 точки

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Спорт
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Симеон Николов записа 1 точка.

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Кучине Лубе (Чивитанова) победи Чистерна Волей в контролна среща преди старта на италианското волейболно първенство. Селекцията на Джампаоло Медей се наложи с 3:0 (25:22, 25:22, 25:21).

Това е втори успех за италианския вицешампион в предсезонните проверки, след като преди дни победиха Юаса Батъри Гротадзолина с 3:1 гейма.

Алекс Николов отново бе най-резултатен с 12 точки. Симеон Николов записа една.

"Отборът е пълен от няколко дни, за нас е важно да играем тези мачове, за да се обединим. Трябва да растем такива мачове, най-вече в защита. Сигурен съм, че ще сме готови за дебюта във Верона", заяви след победата Симеон Николов.

"Благодаря на феновете за подкрепата им, надявам се да ги видя и на гостуването при дебюта в шампионата", добави той.

#Кучине Лубе (Чивитанова) #Алекс Николов

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