Венислав Антов бе отличен за втори път с приза Играч на мача във Франция

Българският национал Венислав Антов получи официалната награда за Играч на мача за втори път през сезон 2026/2027 във френската лига Alterna VOLSTAR.

Посрещачът на Туркоан беше най-резултатен със своите 27 точки при победата над Пари Волей с 3:2 (22:25, 25:18, 25:21, 23:25, 15:12) гейма в шестия кръг от шампионата.

Антов спечели първия си приз за Най-полезен играч в третия кръг на 25 октомври. Тогава Туркоан надви Ница със същия резултат, а българинът наниза 29 точки.

След успеха Туркоан е четвърти с 14 точки в актива. В следващия си двубой Антов и компания играят с Поатие на 28 ноември.