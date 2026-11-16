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Венислав Антов бе отличен за втори път с приза Играч на мача във Франция

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Спорт
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Посрещачът на Туркоан беше най-резултатен със своите 27 точки при победата над Пари Волей с 3:2 гейма в шестия кръг от шампионата.

фантастичен венислав антов реализира точки петия пореден успех туркоа франция
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Българският национал Венислав Антов получи официалната награда за Играч на мача за втори път през сезон 2026/2027 във френската лига Alterna VOLSTAR.

Посрещачът на Туркоан беше най-резултатен със своите 27 точки при победата над Пари Волей с 3:2 (22:25, 25:18, 25:21, 23:25, 15:12) гейма в шестия кръг от шампионата.

Антов спечели първия си приз за Най-полезен играч в третия кръг на 25 октомври. Тогава Туркоан надви Ница със същия резултат, а българинът наниза 29 точки.

След успеха Туркоан е четвърти с 14 точки в актива. В следващия си двубой Антов и компания играят с Поатие на 28 ноември.

#ВК Туркоан #Венислав Антов

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