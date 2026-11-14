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Лубе Чивитанова се класира за финала за Суперкупата на Италия

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Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
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Александър Николов бе най-резултатен за победата с 16 точки, а неговият брат Симеон Николов завърши с 5 точки.

александър симеон николови поведоха лубе пета поредна победа италия
Снимка: Startphoto.bg
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Лубе Чивитанова, с българските национали Александър Николов и Симеон Николов в състава, надигра тима на Верона с 3:0 (25:18, 25:13, 25:19) гейма в Парма в полуфинален сблъсък от турнира за Суперкупата на Италия по волейбол за мъже.

Волейболистите на Кучине Лубе Чивитанова ще се изправят срещу Перуджа във финалния двубой в неделя (15 ноември) от 19:00 часа българско време.

Николови и съотборниците им доминираха срещу Верона, като особено убедителни бяха във втория гейм, който спечелиха с 25:13.

Александър Николов бе най-резултатен за победата с 16 точки, а неговият брат Симеон Николов завърши с 5 точки. Матия Ботоло добави 12 точки за успеха на Лубе Чивитанова.

В първия полуфинал настоящият носител на Суперкупата Перуджа се наложи над Тренто с 3:1.

Лубе Чивитанова не е печелил трофея от 2014 година насам, а за последно игра финал през 2023 година.

#Кучине Лубе Чивитанова

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