28 точки на Александър Николов не стигнаха на Лубе Чивитанова за победа срещу Перуджа

Италианският гранд Лубе Чивитанова, с българските национали Александър Николов и Симеон Николов в състава си, допусна обрат срещу Перуджа във финала на турнира за Суперкупата на Италия по волейбол за мъже.

Волейболистите на Чивитанова водеха с 2:0 и имаха аванс в третия гейм, но допуснаха загуба с 2:3 и не успяха да вдигнат трофея.

Александър Николов бе най-резултатен в мача, силни изяви имаше и неговият брат Симеон, но усилията им не бяха достатъчни.

Лубе стартира убедително и взе първите два гейма с 25:21 и 25:22. В третия играчите на Лубе имаха аванс от четири точки при 19:15, но отстъпиха в частта с 22:25, което даде начало на обрата. Опитният тим на Перуджа изравни след 25:22 и взе тайбрека с 15:13.

Александър Николов завърши с 28 точки, а Симеон Николов добави 4 точки.

Перуджа печели Суперкупата на Италия по волейбол за втори пореден път и общо за рекорден осми в историята си.