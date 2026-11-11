Левски отпадна от Шампионската лига по волейбол след нова загуба от Младост Загреб

Левски София приключи участието си в Шампионската лига по волейбол за мъже, след като допусна втора загуба от хърватския Младост Загреб във втория квалификационен кръг на турнира.

Възпитаниците на Никола Желязков отстъпиха с 0:3 (20:25, 25:27, 23:25) пред близо 500 зрители в зала "Левски София“. След поражението с 1:3 в първия двубой в Загреб българският първенец не успя да преодолее хърватския шампион.

Срещата започна равностойно, като двата отбора поддържаха близък резултат през по-голямата част от първия гейм. В заключителните разигравания гостите успяха да се откъснат с 20:17 и затвориха частта при 25:20.

Вторият гейм се оказа решаващ за изхода на двубоя. Левски демонстрира по-добра игра и натрупа солидна преднина, като поведе последователно с 13:8 и 18:12. „Сините“ запазиха аванса си до 22:17, но допуснаха съперникът да се върне в играта.

Българският шампион пропусна три възможности да спечели частта, а Младост се възползва от колебанията на домакините и осъществи обрат до 27:25. Така хърватският тим си осигури продължаване към следващия квалификационен кръг още преди края на срещата.

В третия гейм Левски отново опита да се противопостави на съперника, като играта се развиваше точка за точка. При равенство 21:21 обаче гостите спечелиха четири последователни разигравания и сложиха край на двубоя след 79 минути игра.

Най-резултатен за Левски беше Кристиян Титрийски с 14 точки, докато опитният Тодор Скримов добави 13. За Младост Загреб Иван Желкович завърши с 14 точки, а хърватският състав се отличи със силна игра на блокада.

След отпадането си от Шампионската лига Левски ще продължи участието си в европейските клубни турнири за Купата на CEV, където ще се изправи срещу швейцарския Шьоненверд.