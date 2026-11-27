Българският национал Александър Николов отбеляза 18 точки за тима си Кучине Лубе Чивитанова при загубата от шампиона и лидер Перуджа с 0:3 (20:25, 23:25, 21:25) от десетия кръг на италианската волейболна Супер лига.

По-големият от братята Николови реазилира 13 точки от атака - 50% успеваемост, една блокада и цели четири аса от сервис, като по този показател може да се сравни само с украинския национал на Перуджа Олех Плотницки, който също завърши с 18 точки и четири аса.

Симеон Николов също бе титуляр за Чивитанова, като завърши мача с три точки - всичките от атака, от общо четири опита да забие топката в полето на съперника.

Тимът на Чивитанова е на второ място в класирането, като има 18 точки - с четири по-малко от лидера Перуджа, но има и мач по-малко и може да съкрати изоставането си.