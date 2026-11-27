Бившият национал и настоящ помощник-треньор на мъжкия национален отбор по волейбол Андрей Жеков говори пред БНТ по време на тържеството, събрало различни поколения заслужили български волейболисти.

Двадесет години след спечелването на бронзовите медали на световното първенство в Япония Жеков подчерта, че традициите и талантът на българските състезатели са в основата на успехите през различните епохи.

"Аз съм убеден, че България просто е волейболна държава. Имаме явно гена, винаги сме имали силен волейбол. Смятам, че сме имали, имаме в момента и ще имаме и занапред. Понякога има резултати, понякога има периоди, в които няма, но силен отбор във волейбола сме имали винаги“, сподели Жеков.

Бившият разпределител се върна и към най-емоционалните моменти от световното първенство през 2006 година, когато България се нареди сред най-добрите отбори на планетата.

"Минали са 20 години, а сега имаме друг живот. Толкова ми се струва отдавна и назад във времето. Дори сега си припомняме някои неща с колегите. Със сигурност най-емоционалният момент беше, след като разбрахме, че ще влезем в четворката и ще имаме възможност да се борим за медалите. Беше тежко и дълго първенство, но завърши с добър край за нас.“

Жеков, който вече има медали от световни първенства както в ролята си на състезател, така и като част от треньорския щаб на националния отбор, направи паралел между двете си професионални поприща.

"Трудни са и двете, различна е работата. Имаме силен отбор, даже смятам, че имаме отбор, който е в развитие, с млади състезатели. Идват и отдолу състезатели, които ще продължат, защото това е просто природата на нашата държава. Ние произвеждаме волейболисти, което е най-радващото.“

Помощник-треньорът на националите не скри, че очакванията към отбора през настоящата година са били по-високи, но остава оптимист за следващите предизвикателства пред младото поколение.

"Постигнахме един голям успех миналата година с мъжкия национален отбор. Тази година имахме по-големи очаквания, не се получи. Гледаме вече това, което предстои“, завърши Андрей Жеков.

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