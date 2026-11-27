Бившият капитан на националния отбор по волейбол Николай Иванов говори пред БНТ по време на тържеството, организирано за втора поредна година от Българската федерация по волейбол, което събра представители на различни поколения, оставили своята следа в историята на този спорт у нас.

Иванов подчерта необходимостта от съхраняването на паметта за големите успехи на българския волейбол, които служат и като вдъхновение за младите състезатели.

"Хубавото е, че през годините е имало значителни успехи за всички поколения. Тези постигнати успехи трябва да се почитат, а това е и един стимул да се покаже на младите, че волейболът в България е със сериозни традиции и сериозни успехи“, сподели Иванов.

Бившият национален разпределител даде положителна оценка за развитието на настоящото поколение български волейболисти, като открои последователната работа, добрата организация и целенасочената подготовка като основни предпоставки за постигнатите резултати.

"Вижда се, че с работа, с добра организация и със строго подредени програми лека-полека нещата се случват. Младите растат в една по-здрава среда, бих казал.“

Според Николай Иванов наличието на достойни примери от миналото, съчетано със създаването на условия за конкуренция между състезателите, е от съществено значение за бъдещето на българския волейбол.

"Имат добрите примери пред себе си. Стремим се да създадем една конкурентна среда, което е много важно за тяхното развитие. Мисля, че се движим в правилната посока“, завърши Николай Иванов.

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