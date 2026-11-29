Българският национал Венислав Антов бе над всички в мач от френското първенство по волейбол, но неговият Туркоа отстъпи драматично у дома на Поатие с 2:3 (20:25, 21:25, 30:28, 25:22, 9:15) гейма в двубой от 8-ия кръг на елита.

Венислав Антов се отчете с 32 точки (1 блок, 2 аса, 62% ефективност в атака – +21). Българският диагонал започна като титуляр и реализира 29 от 47 атаки, като бе основната фигура в нападението на домакините.