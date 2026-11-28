Драгоман победи като гост ЦПВК с 3:0 в мач от осмия кръг на женското волейболно първенство.

Селекцията на Антон Петров изоставаше и в трите гейма, но успя да направи обрат и да се наложи с 3:0 - в отделните части 25:19, 25:23, 25:23.

Драгоман записа пета победа в шампионата и измести ЦПВК от четвъртото място във временното класиране. Тимът на Евелина Цветанова регистрира 4 поражение.

В друг мач от кръга ЦСКА постигна седма победа, като спечели гостуването си на Славия с 3:0. "Червените" са втори, лидер е Марица Пд.

