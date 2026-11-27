Нефтохимик Бургас продължи победната си серия в мъжкото волейболно първенство на България, след като се наложи при гостуването си на Дунав Русе с 3:2 (25:23, 25:22, 25:27, 24:26, 15:11) в среща от седмия кръг.

Бургазлии спечелиха първите два гейма, но домакините намериха сили да възстановят равенството и да изпратят двубоя в тайбрек. В решителната пета част Нефтохимик наложи волята си с 15:11 и записа шестата си поредна победа от началото на кампанията.

Димитър Василев бе най-резултатен за победителите с 20 точки, докато за Дунав Александър Шопов се отличи с 25.

С успеха Нефтохимик запази първото си място във временното класиране със 17 точки и пълен актив от шест победи в шест срещи. Дунав заема седмата позиция с девет точки.

В друг двубой от кръга Монтана се наложи при гостуването си на ЦСКА с 3:1 (29:27, 25:17, 17:25, 25:17) и се изкачи на второто място в подреждането с 15 точки. „Червените“ са четвърти с актив от 11 точки.

Жоао Витор Лима поведе Монтана към успеха с 18 точки, а Бруно Рубо добави 13. За столичани Станислав Кулагин реализира 18 точки, Тодор Костов завърши с 15, а Захари Згуров – с 13.

Пирин Разлог постигна втората си победа през сезона, след като осъществи обрат при визитата си на Славия и спечели с 3:1 (18:25, 27:25, 25:23, 26:24).

Димитър Дълчев бе най-резултатен за гостите с 15 точки, а Иван Тасев и Любомир Златков допринесоха с по 14. За "белите“ над всички бе Георги Костадинов с 27 точки, които обаче не бяха достатъчни за успеха на столичния тим.