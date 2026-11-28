Старши треньорът на Славия Иван Димитров очаквано не остана доволен от поражението с 0:3 гейма от ЦСКА в среща от осмия кръг на волейболното първенство при жените. Специалистът сподели пред БНТ, че за втори пореден двубой отборът му не се представя на необходимото ниво.

„Започнахме много слабо, за мен не влязохме с нагласа за победа. Много наши грешки, особено на сервис и на посрещане, от там и спад в нашата игра“, каза Димитров непосредствено след срещата.

„Липсата на основни състезателки не е оправдание. Трябва да влезем на макс, целият отбор не игра добре, предишния кръг и този кръг. Топ 4? Мислим мач за мач, надявам се след мача с Дея Спорт, имаме месец и половина да се възстановим, да мислим за втория полусезон“, добави Димитров.

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