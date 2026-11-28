Владимир Зографски е поредният герой в документалната поредица на БНТ "Спортните таланти на България". Лентата, посветена на него носи името "Air Vladi" и ще се излъчи тази вечер от 19:30 часа по БНТ 3.

През 2011 година самоковецът спечели световната титла за младежи.

"Седмица преди самото начало, преди заминаването за Естония, аз започнах да изпитвам някакви технически проблеми, започвах да губя форма. Но след първите няколко тренировъчни скока, вече напрежението отмина. Самото състезание не си го спомням, честно казано много. Знам, че спечелих, не бях изненадан", сподели Зографски.

След триумфа българският национал се закани да постави България на световната карта в ски скока.

"Един и един от американците при мен ме пита, "Абе къде се намира България в Африка ли беше". Много от състезателите дори знаят къде се намира и България, но ще разберат", обеща той.

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