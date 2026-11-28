Отборът на Левски допусна първа загуба във волейболното първенство при мъжете. В среща от седмия кръг, „сините“ отстъпиха с 2:3 гейма на Металург Перник, в отделните части 23:25, 25:20, 18:25, 25:20, 12:15).

В тайбрека Металург поведе със 7:3, а след това резултатът премина през 10:6. При 14:10 столичани отразиха два мачбола, но домакините победиха с 15:12.

Преди това Металург на два пъти повеждаше в двубоя, но воденият от треньора Николай Желязков състав успя да доведе резултата до 2:2 след изиграването на четири гейма.

За победителите с 18 точки завърши Мариян Наков, а Томислав Русев се отличи с 12.

Най-резултатен за шампионите стана Гордан Люцканов с 14 точки, докато съотборникът му Кристиян Титрийски добави още 12. Бившият национал Тодор Скримов се отличи с 11.