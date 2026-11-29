Българските национали Александър и Симеон Николов бяха с ключова роля за домакинската победа на Кучине Лубе Чивитанова над Пиаченца с 3:2 (25:14, 23:25, 23:25, 25:20, 15:11) в двубой от осмия кръг на италианското волейболно първенство.

Домакините започнаха категорично срещата, но допуснаха обрат, след като загубиха втория и третия гейм с по 23:25. Волейболистите на Кучине Лубе възстановиха равенството след силно представяне в четвъртата част, а в решителния тайбрек натрупаха аванс от 8:4 и не позволиха на съперника си да застраши победата им.

Александър Николов отново демонстрира класата си, завършвайки като най-резултатен за победителите с 28 точки. Неговият по-малък брат Симеон допринесе с още 9 точки за успеха.

За Пиаченца най-резултатен бе Хосе Гутиерес с 16 точки, докато италианският волейболист с български произход Мануел Златанов приключи срещата с 10.

След седмата си победа от началото на сезона Кучине Лубе Чивитанова заема второто място в класирането с актив от 20 точки. Пиаченца е на четвърта позиция с 14 точки.