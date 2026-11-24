Българската националка Ива Дудова и нейният Екзаджъбашъ започнаха с убедителна победа участието си в Шампионската лига по волейбол за жени.

Турският отбор се наложи с 3:0 гейма над сръбския Тент Обреновац в среща от първия кръг на група D на най-престижния европейски клубен турнир.

Дудова се появи в игра като резерва и завърши двубоя с три точки, реализирани след една успешна атака, една блокада и един ас. Именно българската волейболистка сложи точка на срещата с директно попадение от начален удар.

Най-резултатна за победителките бе Екатерина Антропова със 17 точки, докато за сръбския състав Миня Драшкович се отличи с 11 точки.

С успеха Екзаджъбашъ записа първите си три точки в груповата фаза на Шампионската лига.