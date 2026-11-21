Българският волейболен национал Аспарух Аспарухов записа 13 точки при загубата на Шлепск Сувалки с 0:3 (14:25, 21:25, 24:26) като гост на Алурон Заверче в двубой от полското първенство.

Аспарухов остана на игрището през цялата среща и беше сред най-резултатните състезатели на своя отбор. Българинът реализира 10 точки от атака при 29% ефективност и добави три успешни блокади, като беше най-добрият в състава на гостите по този показател.

Единствено Бартош Филипяк завърши с повече точки за Шлепск Сувалки – 14.

Домакините от Алурон Заверче наложиха превъзходството си още в първия гейм, който спечелиха убедително с 25:14. Във втората част гостите оказаха по-сериозна съпротива, но лидерът в класирането успя да запази предимството си и да увеличи аванса след 25:21.

Най-оспорван беше третият гейм, в който Шлепск Сувалки се доближи до спечелването на частта. Алурон Заверче обаче показа по-голяма устойчивост в решаващите разигравания и затвори срещата след 26:24.

Най-резултатен за победителите беше полският национал Бартоломей Балодж с 21 точки, а Томаш Форнал добави още 12 за успеха.

След поражението Шлепск Сувалки заема деветото място в класирането със 7 точки от седем изиграни мача.

Алурон Заверче продължава да оглавява подреждането с 24 точки от девет срещи, докато на втора позиция е Богданка Люблин, където играе друг български национал - Алекс Грозданов.