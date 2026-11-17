Мъжкият волейболен отбор на ЦСКА спечели срещу украинския Епицентър Подоляни с 3:1 (19:25, 25:20, 25:22, 25:22) в двубой за "Чалъндж къп", игран в зала "Христо Ботев". Треньорът на "червените" Александър Попов заложи на млад състав, като пусна като титуляри Захари Згуров и Петър Господарски за сметка на опитния Николай Пенчев. За Господарски това беше дебют в мъжкия волейбол.

ЦСКА отстъпи първия гейм, който бе равностоен до средата, но след това украинците взеха аванс и го увеличаваха постоянно до край, като поведоха след 25:19. "Армейците" се съвзеха във втората част, като засилиха сервиса си и се възползваха от грешките на противника.

ЦСКА съхрани енергията и в следващите две части, които спечели с 25:22. Последната точка дойде след поредна грешка от сервис на украинците, които направиха общо 34 индивидуални грешки в мача.

Най-резултатен за "червените" бе Станислав Кулагин с 19 точки, а Тодор Костов помогна за успеха с 13.

Реваншът е утре, отново в зала "Христо Ботев". ЦСКА ще продължи напред при какъвто и да е успех, а на Епицентър му трябва не само победа в мача, но и успях в допълнителния "златен" гейм.