Александър и Симеон Николови допринесоха за поредния верен ход на Кучине Лубе Чивитанова в италианската Суперлига. Двамата българи и техните съотборници пречупиха Тинет Прата ди Порденонсе с 3:0 (25:15, 25:22, 25:23) в мач от шестия кръг, който се изигра пред тяхна публика.

Съставът, воден от Джампаоло Медей, срещна известни трудности във втория и третия гейм, но това не го спря остане на перфектния път в италианския елит. По този начин Лубе продължава да се радва на пълен актив от шест победи.

Отборът Чивитанова се намира на второто място във временното класиране с 18 точки. На 26 ноември (четвъртък) Братята Николови и компания ще имат гостуване на Перуджа.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от A.S. Volley Lube Civitanova (@asvolleylube)





Стартът на първия гейм премина под превъзходството на домакините, които за отрицателно време постигнаха убедителна разлика и след 25:15 удариха първи.

Лубе стартира силно и втората част, като дълго време поддържаше дистанция, даваща достатъчно спокойствие. Гостите не се предадоха и паритетът бе факт при 22:22, но домакинският тим имаше последната дума и с три поредни точки измъкна гейма с 25:22.

Третата бе подвластна на размяната на точки и кратко серии. Така се стигна до резултат 23:23, когато отново домакините удариха първи и след 25:23 всичко приключи.

Александър Николов бе титуляр и остана на полето през целия мач. Българският национал бе над всички за Лубе и поведе колоната на реализаторите. Посрещачът заби 16 точки.

От своя страна Симеон Николов също бе сред титулярите и изигра цялата среща. Българският национал имаше своите моменти. Разпределителят заби 4 точки.

От техните съотборници Джаксън Хау завърши с 13 точки.

Лукас Бергман отговори с 13 точки за Тинет Прата.