ЦСКА победи Пирин Разлог при гостуването си с 3:0 (25:19, 25:23, 25:18) в мач от Националната волейболна лига при мъжете.

Тимът на Александър Попов се откъсна в първия гейм с 14:10, а след това и със 17:12 и си осигури водачеството.

Втората част бе най-оспорвана, като при 24:21 за ЦСКА домакините направиха две поредни точки, но "червените" все пак спечелиха с 25:23.

В третата част ЦСКА не остави шансове на съперника - 25:18.

Станислав Кулагин бе лидер на ЦСКА с 15 точки, Захари Згуров помогна с 14 за успеха. По 10 за Пирин реализираха Димитър Дулчев и Костадин Гаджанов.

ЦСКА се изкачи на четвърто място в класирането с 11 точки.