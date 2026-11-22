Локомотив Авиа записа трета победа от началото на сезона в мъжкото волейболно първенство на България. Възпитаниците на Найден Найденов се наложиха с 3:0 (25:22, 25:23, 25:21) над Славия в двубой от шестия кръг, игран в спортната зала на Пловдивския университет.

С успеха "черно-белите“ събраха девет точки и временно се изравниха с Дея спорт на четвъртото място в класирането. Славия допусна шесто поредно поражение и остава на последната позиция без спечелена точка.

Гостите започнаха по-уверено срещата и поведоха с 12:7 след силна серия на Йордан Лалев от сервис. Столичани запазиха преднината си до 20:16, но тогава Локомотив Авиа направи впечатляващ обрат. Домакините спечелиха осем последователни разигравания и впоследствие затвориха първия гейм с 25:22.

Във втората част пловдивчани имаха преимущество през по-голямата част от времето и достигнаха до пет геймбола при 24:19. Славия обаче не се предаде и спаси четири от тях, преди домакините да реализират петата си възможност за 25:23.

Третият гейм също предложи оспорвана игра. Двата отбора се движеха точка за точка до 21:20 в полза на Локомотив Авиа, когато възпитаниците на Найден Найденов записаха три поредни точки и си осигуриха решаващо предимство. Пловдивчани спечелиха частта с 25:21 и затвориха срещата без загубен гейм.

Най-резултатен за победителите беше Розалин Пенчев с 14 точки, докато за Славия Георги Костадинов завърши с 18.