Отборът на Левски победи драматично Драгоман при гостуването си с 3:2 гейма (18:25, 19:25, 25:19, 25:20, 15:11) в среща от седмия кръг на волейболното първенство на България при дамите. Тимът на Драган Нешич направи обрат, след като изоставаше с 0:2 в резултата, а третият гейм също се движеше равностойно, като "сините" успяха да го спечелят едва в края му.



Левски взе и четвъртия гейм, а в тайбрека постоянно водеше с две-три точки, което му осигури и крайната победа. Левски е с равни точки с ЦСКА, като разделят второ и трето място в класирането, а "червените" спечелиха вечното дерби в зала "Васил Симов". Драгоман изпревари Славия и вече е на пета позиция.

Отборът на ЦСКА се наложи над аутсайдера Стойчев-Казийски с 3:0 (25:17, 25:16, 25:19) в друг мач от седмия кръг. Момичетата на треньорката Юлия Иванова нямаха проблеми срещу по-скромния съперник, който единствено в третия гейм стигна до 19 точки.